ΗΠΑ: Πρόοδος 90% στις συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας - Στο τραπέζι εγγυήσεις τύπου Άρθρου 5

Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας παρόμοιες με αυτές που προβλέπονται από το Άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, με βάση την ειρηνευτική συμφωνία που συζητείται στο Βερολίνο, ανέφερε σήμερα ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις διήμερες συνομιλίες με την ουκρανική πλευρά, προειδοποίησαν ότι αυτές οι εγγυήσεις δεν θα είναι για πάντα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι θα δεχτούν τις εγγυήσεις στην τελική συμφωνία», είπαν.

Ένας αξιωματούχος είπε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποτρέψει μια επέκταση της Ρωσίας δυτικότερα.

Στο αποψινό δείπνο στο Βερολίνο με τον Ζελένσκι θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα. Ο Τραμπ θα συμμετάσχει τηλεφωνικά, πρόσθεσε.

Σύμφωνα πάντα με αυτές τις πηγές, το 90% των ζητημάτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει επιλυθεί. Για το εδαφικό, ο Ζελένσκι έπρεπε να το συζητήσει με την ομάδα του. Η οριστική απόφαση πάντως για το θέμα αυτό εναπόκειται στο Κίεβο.

Φαίνεται επίσης ότι υπάρχει ένα «χάσμα» μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σε ό,τι αφορά τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

«Πραγματική πρόοδος» στις συνομιλίες

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε σήμερα ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι πέτυχαν «πραγματική πρόοδο» στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών στο Βερολίνο, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας.

«Τις τελευταίες δύο μέρες, οι Ουκρανο-Αμερικανικές διαπραγματεύσεις ήσαν εποικοδομητικές και παραγωγικές, και επιτεύχθηκε πραγματική πρόοδος» έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας, στην πλατφόρμα Χ.

«Η αμερικανική ομάδα υπό την ηγεσία του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζεται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει ένα τρόπο για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα διαρκέσει».

Μίνι ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για το ουκρανικό

Στο Βερολίνο μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ θα λάβει μέρος σε μια συνάντηση εργασίας σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επιβεβαιώσει εκ νέου την αποφασιστικότητα της Γαλλίας να συνεχίσει τη δέσμευσή της για ειρήνη και ασφάλεια στην Ουκρανία και την Ευρώπη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το ταξίδι αυτό πραγματοποιείται ενώ οκληρωθηκαν στη γερμανική πρωτεύουσα οι συνομιλίες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της αμερικανικής αντιπροσωπείας, επικεφαλής της οποίας είναι ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως και οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας αναμένονται επίσης στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επέμειναν στις συνομιλίες της Κυριακής να συμφωνήσει η Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή του Ντονέτσκ, σημειώνοντας ότι το εδαφικό είναι κεντρικό ζήτημα για τη Ρωσία. Η πηγή που επικαλείται το πρακτορείο, ένας αξιωματούχος που έχει γνώση των συζητήσεων, είπε ότι το εδαφικό παρέμεινε και σήμερα ανεπίλυτο και ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία απάντησε την Κυριακή ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ