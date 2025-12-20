Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ - Ποιος και τι περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης άρχισε να δημοσιοποιεί εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αφορούν το σκάνδαλο Έπσταιν, έπειτα από μήνες υπεκφυγών του Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα αυτό.

Τα έγγραφα αυτά, που προέρχονται από την έρευνα των αμερικανικών αρχών για τον Νεοϋορκέζο επιδραστικό χρηματιστή και δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων Τζέφρι Έπσταιν, ο οποίος πέθανε το 2019, αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις του με εξέχουσες προσωπικότητες, εκ των οποίων ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διεξάγει προεκλογική εκστρατεία το 2024 δεσμευόμενος για πλήρη διαφάνεια, ήταν επί μήνες απρόθυμος να τηρήσει την υπόσχεσή του, καταλήγοντας να χαρακτηρίσει “φάρσα” την υπόθεση αυτή, την οποία εργαλειοποίησε, όπως δήλωσε, η Δημοκρατική αντιπολίτευση.

Μπορείτε να δείτε όλο το υλικό ΕΔΩ.

Αν και πολλές από τις φωτογραφίες δεν φαίνεται να έχουν τίποτα το ουσιαστικό (για παράδειγμα εικονίζεται το εσωτερικό κατοικιών), υπάρχει και υλικό με τον Έπσταϊν και τους διάσημους φίλους του, όπως τον Μάικλ Τζάκσον, τον Μπιλ Κλίντον, αλλά και τον Μικ Τζάγκερ.

Οι δύο τελευταίοι εικονίζονται με μια γυναίκα, της οποίας το πρόσωπο έχει κρυφτεί, γιατί προφανώς είναι θύμα.

Σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται ο Κλίντον μαζί με την Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργό του Έπσταϊν και μια άγνωστη γυναίκα σε πισίνα εσωτερικού χώρου.

Ακόμη, εμφανίζεται ο Κλίντον με τον Μάικλ Τζάκσον, την Νταϊάνα Ρος και τρία άγνωστα πρόσωπα.

Mικ Τζάγκερ, Μπιλ Κλίντον

Μπιλ Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον, Νταινα Ρος

Ο Λόρδος Πίτερ Μάντελσον και o Έπσταϊν με μια μεγάλη τούρτα γενεθλίων

O Mπιλ Κλίντον σε πισίνα





Σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται η Γκισλέιν Μάξγουελ μαζί με τον Αμερικανό κωμικό Κρις Τάκερ και ένα τρίο πρόσωπο σε κάποιο αεροδρόμιο.

Ωστόσο, το υπουργείο δεν δίνει λεπτομέρειες για τις φωτογραφίες, πού και πότε έχουν ληφθεί, για παράδειγμα, ή ποια πρόσωπα εικονίζονται.

Ο Έπσταϊν φαίνεται να ήταν σχολαστικός στη συγκέντρωση αρχείων

Υπάρχει ένα βουνό από έγγραφα για την υπόθεση, και αυτό φαίνεται να οφείλεται εν μέρει στη συνήθεια του Τζέφρι Έπσταϊν να κρατάει αρχεία.

Μία εικόνα από το σπίτι του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη έδειχνε ένα καταγραφέα φωνής, ενώ άλλες φωτογραφίες έδειχναν κασέτες. Ορισμένες από τις κασέτες έχουν μεγάλες μαύρες γραμμές πάνω από τις χειρόγραφες περιγραφές.

Υπάρχουν επίσης εικόνες από κασέτες VHS, οι οποίες μοιάζουν με κασέτες παρακολούθησης από το σπίτι του Έπσταϊν στο Παλμ Μπιτς.

Ο Έπσταϊν σύστησε τον Τραμπ σε 14χρονο κορίτσι

Ανάμεσα στα χιλιάδες έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν βρίσκεται και ένα σύμφωνα με το οποίο ο Έπσταϊν φέρεται να σύστησε στον Τραμπ ένα 14χρονο κορίτσι στο Μαρ-α-Λάγκο.

Κατά τη διάρκεια της φερόμενης συνάντησης τη δεκαετία του 1990, ο Έπσταϊν χτύπησε τον Τραμπ με τον αγκώνα και «τον ρώτησε παιχνιδιάρικα», αναφερόμενος στο κορίτσι, «Αυτό είναι καλό, σωστά;», αναφέρει το έγγραφο.

Ο Τραμπ χαμογέλασε και έγνεψε καταφατικά, σύμφωνα με την αγωγή το 2020.

Το έγγραφο αναφέρει ότι «και οι δύο γέλασαν» και εκείνη ένιωσε άβολα, αλλά «εκείνη την εποχή ήταν πολύ μικρή για να καταλάβει το γιατί».

Το θύμα ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα κακοποίησης από τον Έπσταϊν επί πολλά χρόνια. Στο δικόγραφο της αγωγής, δεν απαγγέλλει κατηγορίες εναντίον του Τραμπ και τα θύματα του Έπσταϊν δεν έχουν διατυπώσει καμία κατηγορία εναντίον του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ήταν φίλος του Έπσταϊν εδώ και χρόνια, αλλά είπε ότι είχαν τσακωθεί περίπου το 2004, χρόνια πριν συλληφθεί για πρώτη φορά ο Έπσταϊν. Ο Τραμπ αρνείται επανειλημμένα οποιαδήποτε αδικοπραγία σε σχέση με τον Έπσταϊν,

Η βάση των οπαδών του Τραμπ “MAGA” (“Κάντε την Αμερική Ξανά Μεγάλη”), εμμονική με το σκάνδαλο, αντέδρασε οργισμένα όταν το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το καλοκαίρι ότι δεν είχε ανακαλύψει κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση πρόσθετων εγγράφων ή νέες διώξεις.

Έπειτα από μήνες έντονων αντιδράσεων, ο πρόεδρος αναγκάστηκε να ενδώσει στις πιέσεις του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένων των Ρεπουμπλικάνων βουλευτών και γερουσιαστών, θεσπίζοντας τον Νοέμβριο νόμο που απαιτεί από την κυβέρνησή του να δημοσιοποιήσει όλα τα μη διαβαθμισμένα έγγραφα που έχει στην κατοχή της.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς δήλωσε σήμερα ότι ένα πρώτο μέρος του φακέλου, με εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα, θα δημοσιοποιηθεί εντός της ημέρας και πρόσθετο υλικό “μέσα στις επόμενες εβδομάδες”.

