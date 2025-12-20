Βρυξέλλες: Άγνωστοι έριξαν κόκκινη μπογιά στο προξενείο της Πολωνίας

Άγνωστοι δράστες έριξαν κόκκινη μπογιά στην είσοδο του πολωνικού προξενείου στις Βρυξέλλες και έγραψαν υβριστικά συνθήματα στην πρόσοψη του κτιρίου. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε σήμερα από τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας, Ματσιέι Γουεβιόρ.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο Μάτσιέι Γουεβιόρ στο Γαλλικό Πρακτορείο, το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος Τύπου, «στην πρόσοψη του κτιρίου του προξενικού τμήματος της πολωνικής πρεσβείας εμφανίστηκαν συνθήματα προφανώς πολιτικού χαρακτήρα, τα οποία στόχευαν την ασφάλεια της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

News RMF FM @Sz_Borginon : Atak na polski konsulat. Czerwona farba i obraźliwe hasła w sercu Europyhttps://t.co/Q1HleaB5sQ — Fakty RMF FM (@RMF24pl) December 20, 2025

Ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Μετά την επίθεση, τα συνθήματα σβήστηκαν και οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Πολωνικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κόκκινη μπογιά πετάχτηκε στην είσοδο του προξενείου, προκαλώντας φθορές και στο εθνικό έμβλημα της Πολωνίας που βρίσκεται πάνω από την πόρτα.

Στην επιγραφή που αναγράφει ότι στο κτίριο στεγάζεται το προξενείο, οι δράστες έγραψαν στα αγγλικά τη λέξη «killers». Επίσης, γράφτηκαν συνθήματα κατά του τείχους στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας, αλλά και κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής Frontex, του οποίου η έδρα βρίσκεται στη Βαρσοβία, ζητώντας το άνοιγμα των συνόρων.

Σύμφωνα με το ραδιοφωνικό δίκτυο RMF FM, υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τρεις ή τέσσερις ανθρώπους με καλυμμένα πρόσωπα να προκαλούν τις ζημιές, ενώ ένα ακόμη άτομο φαίνεται να καταγράφει με κινητό τηλέφωνο τις ενέργειές τους.

Πηγή: cnn.gr