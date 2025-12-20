Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Βρυξέλλες: Άγνωστοι έριξαν κόκκινη μπογιά στο προξενείο της Πολωνίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Άγνωστοι δράστες έριξαν κόκκινη μπογιά στην είσοδο του πολωνικού προξενείου στις Βρυξέλλες και έγραψαν υβριστικά συνθήματα στην πρόσοψη του κτιρίου. Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε σήμερα από τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Πολωνίας, Ματσιέι Γουεβιόρ.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο Μάτσιέι Γουεβιόρ στο Γαλλικό Πρακτορείο, το περιστατικό σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή. Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος Τύπου, «στην πρόσοψη του κτιρίου του προξενικού τμήματος της πολωνικής πρεσβείας εμφανίστηκαν συνθήματα προφανώς πολιτικού χαρακτήρα, τα οποία στόχευαν την ασφάλεια της Πολωνίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών

Μετά την επίθεση, τα συνθήματα σβήστηκαν και οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Πολωνικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι κόκκινη μπογιά πετάχτηκε στην είσοδο του προξενείου, προκαλώντας φθορές και στο εθνικό έμβλημα της Πολωνίας που βρίσκεται πάνω από την πόρτα.

Στην επιγραφή που αναγράφει ότι στο κτίριο στεγάζεται το προξενείο, οι δράστες έγραψαν στα αγγλικά τη λέξη «killers». Επίσης, γράφτηκαν συνθήματα κατά του τείχους στα σύνορα Πολωνίας – Λευκορωσίας, αλλά και κατά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής Frontex, του οποίου η έδρα βρίσκεται στη Βαρσοβία, ζητώντας το άνοιγμα των συνόρων.

Σύμφωνα με το ραδιοφωνικό δίκτυο RMF FM, υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει τρεις ή τέσσερις ανθρώπους με καλυμμένα πρόσωπα να προκαλούν τις ζημιές, ενώ ένα ακόμη άτομο φαίνεται να καταγράφει με κινητό τηλέφωνο τις ενέργειές τους.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΠΟΛΩΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα