Πώς Ουκρανός πράκτορας «τρύπωσε» σε ρωσική αεροπορική βάση – Κατέστρεψε δύο αεροσκάφη (βίντεο)

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισχωρώντας κρυφά σε υπόστεγο αεροδρομίου το Σαββατοκύριακο, εκτιμώντας τη συνολική αξία της ζημιάς σε έως και 100 εκατ. δολάρια.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι έχει καταστρέψει μεγάλο αριθμό ρωσικών αεροσκαφών σε διάφορες επιχειρήσεις της. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα οι ουκρανικές δυνάμεις φέρεται να έχουν πλήξει ρωσικές βάσεις που βρίσκονται εκατοντάδες μίλια από τη γραμμή του μετώπου.

Τα ρωσικά αεροσκάφη μπαίνουν στο στόχαστρο του Κιέβου προκειμένου να πλήξει την ικανότητα της Ρωσίας στον αέρα. Η αποτελεσματικότητα ωστόσο των ουκρανικών επιχειρήσεων έχει παράλληλα σημάνει τον συναγερμό στις δυτικές χώρες καθώς υπογραμμίζεται την ευαλωτότητα των αεροσκαφών σε τέτοιου είδους ενέργειες, και άρα η ανάγκη να προστεθούν πιθανώς επιπλέον προστατευτικά δίχτυα στην περίπτωση που εχθρικές χώρες επιχειρήσουν παρόμοιες τακτικές εναντίον τους.

Η ανακοίνωση του Κιέβου

Η διεύθυνση στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) γνωστοποίησε την επιχείρηση τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι καταστράφηκαν δύο ρωσικά αεροσκάφη Su-30, το οποίο είναι ένα μαχητικό αεροσκάφος σοβιετικού σχεδιασμού.

Η ουκρανική διεύθυνση ανέφερε ότι ένας πράκτορας κατάφερε να εισέλθει σε αεροδρόμιο κοντά στην πόλη Λίπετσκ στη δυτική Ρωσία, να επιτεθεί στα αεροσκάφη που βρίσκονταν στο χώρο και στη συνέχεια να φύγει από το αεροδρόμιο απαρατήρητος, μελετώντας τη διαδρομή περιπολίας και το πρόγραμμα αλλαγής φρουράς.

Το Κίεβο δεν έδωσε ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς πραγματοποιήθηκε η επίθεση. Ανέφερε μόνο ότι η επίθεση σχεδιάστηκε για δύο εβδομάδες και το σχέδιο εφάρμοσε ένας πράκτορας που συνδέεται με το κίνημα αντίστασης που αντιτίθεται στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Υπάρχουν πολλές ομάδες αντίστασης τόσο στη Ρωσία όσο και στις κατεχόμενες από τη Μόσχα ουκρανικές περιφέρειες που αντιτίθενται στον πόλεμο και έχουν αναλάβει την ευθύνη για αρκετές επιθέσεις δολιοφθοράς στη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει καταφέρει στο παρελθόν να καταστρέψει ρωσικά αεροσκάφη μεταφέροντας δυνάμεις κοντά σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις. Νωρίτερα φέτος, πέρασε κρυφά πάνω από εκατό drones στο ρωσικό έδαφος και τα εκτόξευσε κοντά σε αεροπορικές βάσεις, πλήττοντας δεκάδες αεροσκάφη. Πρόκειται για την επιχείρηση «Ιστός Αράχνης».

Πηγή: naftemporiki.gr