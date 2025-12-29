Όχι τα χέρια στις τσέπες και ποτέ ομπρέλα με επίσημη στολή - Οι περίεργοι κανόνες που ισχύουν για τα στρατεύματα στις ΗΠΑ

Στο ταξίδι του Αμερικανού υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στην Ασία τον περασμένο μήνα, η ηγεσία της Πολεμικής Αεροπορίας εξέδωσε μια ασυνήθιστη οδηγία: Να μην τον δει κανένα στρατιωτικό με γενειάδα.

Η οδηγία μπορεί να «αγγίζει» τη σφαίρα του σουρεάλ, ωστόσο, για τον Χέγκσεθ, οι τρίχες στο πρόσωπο έχουν γίνει σύμβολο όλων όσων πιστεύει ότι έχουν πάει στραβά στον αμερικανικό στρατό: απόσπαση της προσοχής από το «ήθος του πολεμιστή» του και, κατά κάποιο τρόπο, μια απειλή για τη στρατιωτική ετοιμότητα.

Ορισμένες υπηρεσίες, για παράδειγμα, απαγορεύουν την τσίχλα ή την κατανάλωση ποτού κατά το περπάτημα. Ωστόσο, ένας ιδιαίτερα παράξενος κανόνας που ισχύει για πολλούς στρατιώτες, ακόμη και όταν κάνει κρύο έξω, είναι ότι δεν πρέπει να βάζουν τα χέρια στις τσέπες.

Οι κανόνες και η αυστηρότητα με την οποία τηρούνται ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων μονάδων των ενόπλων δυνάμεων. Το Σώμα Πεζοναυτών και ο Στρατός Ξηράς θεωρούνται από τις μονάδες που εφαρμόζουν τους κανόνες με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

Για πολλούς διοικητές, οι περιορισμοί αφορούν την πειθαρχία, την ομοιομορφία και την επαγγελματική εμφάνιση. Αλλά για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, ο κανόνας μπορεί να φαίνεται ανέφικτος, με πολλούς να θίγουν το θέμα στο Reddit.

Οι πεζοναύτες απαγορεύεται να έχουν τα χέρια στις τσέπες σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις όταν δεν ακολουθούν εκπαίδευση. Ο κανόνας έχει υιοθετηθεί υπό το σκεπτικό ότι η εμφάνιση μπορεί να «μειώνει την κατάλληλη στρατιωτική παρουσία», σύμφωνα με το εγχειρίδιο στολών του Σώματος. Αλλά όταν εκπαιδεύονται σε εξωτερικούς χώρους, η «καλή κρίση» θα καθορίσει εάν οι πεζοναύτες μπορούν να βάλουν τα χέρια τους στις τσέπες τους.

Οι κανονισμοί για τις στολές του αμερικανικού Στρατού απαγορεύουν τα χέρια στις τσέπες για οποιονδήποτε λόγο εκτός από «στιγμιαία τοποθέτηση ή ανάκτηση αντικειμένων».

Το Ναυτικό προηγουμένως απαγόρευε στους ναυτικούς να βάζουν τα χέρια τους στις τσέπες, αλλά από το 2024 το επιτρέπει εφόσον το να έχουν τα χέρια τους στις τσέπες τους δεν επηρεάζει την ασφάλεια ή τον χαιρετισμό.

Η Πολεμική Αεροπορία επιτρέπει στα στρατιώτες της να βάλουν το χέρι στην τσέπη από το 2021. Δελτίο τύπου της υπηρεσίας εκείνη την εποχή ανέφερε ότι η αλλαγή είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να επιτραπεί στα στρατεύματα να καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο «διατήρησης των προτύπων» χωρίς να υπάρχουν διοικητές και κανόνες που «καθορίζουν την ακριβή συμπεριφορά σε κάθε περίπτωση», επιβάλλοντας στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων να καταλάβουν τι είναι κατάλληλο.

Πέρα από τις οδηγίες για τα χέρια στις τσέπες, τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων καλούνται να ακολουθήσουν πολλούς άλλους παράξενους κανόνες.

Μέχρι το 2019, για παράδειγμα, οι άνδρες πεζοναύτες δεν επιτρεπόταν να χρησιμοποιούν ομπρέλες ενώ φορούσαν πιο επίσημες στολές «υπηρεσίας». Ο κανόνες πάντως δεν ίσχυε για τις γυναίκες. Πλέον όλοι μπορούν να κρατούν ομπρέλα, εκτός αν φορούν τις στολές παραλλαγής, τις οποίες φοράει η πλειοψηφία καθημερινά.

Επίσης, σε ορισμένα στρατεύματα δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν τσάντες γυμναστικής στον ώμο. Αντιθέτως, πρέπει να τις κρατούν στο ένα χέρι, ειδικά όταν φορούν επίσημες στολές.

Τα περισσότερα στρατεύματα μπορούν επίσης να ταξιδεύουν με τις στολές παραλλαγής τους αλλά γενικά απαγορεύεται να φορούν τις επίσημες στολές τους, εκτός εάν αυτό σχετίζεται άμεσα με επίσημες στρατιωτικές υποθέσεις.

Ακόμα, όσον αφορά τη γυμναστική σε εξωτερικούς χώρους, τα στρατεύματα ήταν επί μακρόν υποχρεωμένα να φορούν ανακλαστικές ζώνες και γιλέκα νέον όταν τρέχουν, περπατούν κ.λπ., ακόμη και στο φως της ημέρας. Για τους Πεζοναύτες αυτός ο κανόνας άλλαξε το 2015 ενώ για από το 2019 οι στρατιώτες καλούνται να φορούν ζώνες υψηλής ορατότητας μόνο τη νύχτα.

