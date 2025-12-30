Στο πλευρό του Ισραήλ οι ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την αναγνώριση της «Σομαλιλάνδης»

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το θέμα “Απειλές κατά της διεθνούς Eιρήνης και Aσφάλειας” έλαβε χώρα στην έδρα του ΟΗΕ, με επίκεντρο την αναγνώριση από το Ισραήλ της βόρειας περιοχής της Σομαλίας, αυτοαποκαλούμενη “Σομαλιλάνδη”, ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ να το πράξει αν και χωρίς να ανακοινώνουν αλλαγή της δικής τους πολιτικής σε σχέση με το θέμα.

Η συνεδρίαση ζητήθηκε από την ομάδα A3+, δηλαδή τα τρία αφρικανικά μέλη του Συμβουλίου (επί του παρόντος Αλγερία, Σιέρα Λεόνε και Σομαλία) και υποστηρίχθηκε από την Κίνα, το Πακιστάν και τη Ρωσία. Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Χάλεντ Κιάρι ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τα ζητήματα ασφαλείας που απορρέουν από αυτήν την εξέλιξη.

Ο κ. Κιαρι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ΣΑ ΟΗΕ έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας και κάλεσε τη τελευταία και τη “Σομαλιλάνδη” σε ειρηνικό, εποικοδομητικό διάλογο, ιδίως βάσει του Ανακοινωθέντος του Τζιμπουτί του 2023, ζητώντας αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Αναπ. Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τάμι Μπους ανέφερε ότι «συνεδριάσεις όπως η σημερινή αποσπούν την προσοχή από τη σοβαρή εργασία που απαιτείται για την αντιμετώπιση ζητημάτων διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στο Κέρας της Αφρικής».

«Το Ισραήλ έχει το ίδιο δικαίωμα να διεξάγει διπλωματικές σχέσεις όπως και κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος», ανέφερε.

Η κ. Μπρoυς επισήμανε ότι νωρίτερα φέτος, αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και μελών του Συμβουλίου, έλαβαν μονομερή απόφαση να αναγνωρίσουν «ένα ανύπαρκτο παλαιστινιακό κράτος και δεν ζητήθηκε καμία κατεπείγουσα συνεδρίαση για να εκφράσει το Συμβούλιο την αγανάκτησή του».

«Τα επίμονα δύο μέτρα και δύο σταθμά του Συμβουλίου και η εσφαλμένη του προσήλωση αποσπούν από την αποστολή του να διατηρεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τη «Σομαλιλάνδη», η κ. Μπρους ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «δεν έχουν καμία ανακοίνωση να κάνουν σχετικά με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης και δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική».

Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι επαναβεβαιώνει την υποστήριξη του στην κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης», ανέφερε ο Βρετανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος Τζέιμς Καριούκι.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της εξέφρασε την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για αυτή την εξέλιξη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού της Ενότητας, της Κυριαρχίας και της Εδαφικής Ακεραιότητας, καθώς και της πολιτικής ανεξαρτησίας του Κράτους, σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ και τον Καταστατικό Χάρτη της Αφρικανικής Ένωσης.

«Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία του πλήρους σεβασμού της ενότητας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και πολιτικής ανεξαρτησίας της Σομαλίας» ανέφερε η κ. Μπαλτά και πρόσθεσε ότι «η υποστήριξη σε αποσχιστικές οντότητες εντός της Σομαλίας, η οποία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη χώρα και να ανατρέψει τις επίπονα κερδισμένες επιτυχίες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είναι απαράδεκτη και υπονομεύει τις τρέχουσες προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης».

Πηγή: ΚΥΠΕ