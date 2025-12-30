Ηλεκτρική βλάβη έφερε χάος στη Eurostar - Ακυρώθηκαν όλα τα δρομολόγια από και προς το Λονδίνο

Χάος επικρατεί στα τρένα της Eurostar, καθώς όλα τα δρομολόγια από και προς το σταθμό St Pancras του Λονδίνου ακυρώθηκαν για σήμερα μετά από πρόβλημα στην παροχή ρεύματος.

Η εταιρεία κάλεσε τους επιβάτες να αναβάλουν τα ταξίδια τους εξαιτίας προβλήματος με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η Eurostar προειδοποιεί τους επιβάτες να αναμένουν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής σήμερα, λόγω του προβλήματος που προέκυψε.

Σύμφωνα με την DailyMail, εκτιμάται ότι εκατοντάδες επιβάτες έχουν κολλήσει σε τρένα στη σήραγγα, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε σταθμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γαλλία και στο Βέλγιο.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Λόγω προβλήματος με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη σήραγγα της Μάγχης και της επακόλουθης βλάβης του τρένου Le Shuttle, συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλους τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία.

Παρακαλούμε να μην έρχεστε στον σταθμό, εκτός εάν έχετε ήδη εισιτήριο για το ταξίδι. Λυπούμαστε που τα τρένα τα οποία μπορούν να κυκλοφορήσουν υπόκεινται σε σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

Παρακαλούμε να ελέγχετε τις ζωντανές ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του τρένου σας στη σελίδα "Κατάσταση και δρομολόγια τρένων"».

We are stuck in lines of traffic waiting to board @Eurostar from #folkestone to #calais Going nowhere. Power failure apparently. One way to end the year! @EurostarUK pic.twitter.com/K2jNGqTlZV — Dean Pallant (@Dean_Pallant) December 30, 2025

Σοβαρές καθυστερήσεις ανακοίνωσε και η National Rail

Η National Rail, από την πλευρά της, αναφέρει πως το πρόβλημα με την παροχή ρεύματος ενδέχεται να οδηγήσει σε σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής μεταξύ του London St Pancras International και του Paris Nord.

«Υπάρχει πρόβλημα με την εναέρια παροχή ρεύματος στη σήραγγα της Μάγχης», τονίζει.

«Τα τρένα ενδέχεται να υποστούν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

Ελέγξτε πριν ταξιδέψετε, καθώς το ταξίδι σας ενδέχεται να διακοπεί. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα σε όλους τους επιβάτες να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία».

Πηγή: iefimerida.gr