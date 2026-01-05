Σκληρό μήνυμα από την Τεχεράνη: «Καμία επιείκεια στους ταραξίες»

Το Ιράν δεν θα δείξει καμία επιείκεια στους «ταραξίες», αν και οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διαδηλώσουν, δήλωσε ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας τη Δευτέρα, μετά από περισσότερο από μια εβδομάδα διαμαρτυριών.

«Δίνω εντολή στον γενικό εισαγγελέα και τους εισαγγελείς σε όλη τη χώρα να ενεργήσουν σύμφωνα με το νόμο και με αποφασιστικότητα εναντίον των ταραχοποιών και όσων τους υποστηρίζουν... και να μην επιδείξουν καμία επιείκεια ή ανοχή», δήλωσε ο Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, που συνδέεται με το ιρανικό δικαστικό σώμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ