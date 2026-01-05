CNN: Επίθεση στην κατοικία του αντιπροέδρου Βανς στο Οχάιο – Σύλληψη ενός ατόμου

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Σκληρό μήνυμα από την Τεχεράνη: «Καμία επιείκεια στους ταραξίες»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας του Ιράν δίνει εντολή για αποφασιστική αντιμετώπιση μετά από πάνω από μία εβδομάδα διαδηλώσεων, αναγνωρίζοντας πάντως το δικαίωμα στη διαμαρτυρία

Το Ιράν δεν θα δείξει καμία επιείκεια στους «ταραξίες», αν και οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να διαδηλώσουν, δήλωσε ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας τη Δευτέρα, μετά από περισσότερο από μια εβδομάδα διαμαρτυριών.

«Δίνω εντολή στον γενικό εισαγγελέα και τους εισαγγελείς σε όλη τη χώρα να ενεργήσουν σύμφωνα με το νόμο και με αποφασιστικότητα εναντίον των ταραχοποιών και όσων τους υποστηρίζουν... και να μην επιδείξουν καμία επιείκεια ή ανοχή», δήλωσε ο Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, που συνδέεται με το ιρανικό δικαστικό σώμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΙράνΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα