CNN: Επίθεση στην κατοικία του αντιπροέδρου Βανς στο Οχάιο – Σύλληψη ενός ατόμου

Τι αναφέρουν οι αρχές

Οι αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου διερευνούν ένα περιστατικό στην κατοικία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο Οχάιο και έχουν συλλάβει ένα άτομο, όπως μετέδωσε το CNN σήμερα, σημειώνοντας ότι ο Βανς και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν εκεί εκείνη την ώρα.

Το CNN, επικαλούμενο μια ανώνυμη πηγή των αρχών επιβολής του νόμου των ΗΠΑ, ανέφερε ότι οι αρχές δεν πιστεύουν ότι το άτομο μπόρεσε να εισέλθει στην κατοικία και ότι τα τοπικά ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν κάτι που φαινόταν να είναι ζημιά σε τουλάχιστον ένα από τα παράθυρα του σπιτιού.

Naftemporiki.gr

