Τραμπ: Δεν υπήρξε ουκρανική επίθεση σε κατοικία του Πούτιν, λένε αμερικανικοί έλεγχοι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικοί έλεγχοι δεν επιβεβαιώνουν πως ουκρανικά drones στόχευσαν κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως είχε καταγγείλει η Ρωσία.

Η Μόσχα είχε κατηγορήσει το Κίεβο ότι, στα τέλη Δεκεμβρίου, επιχείρησε να χτυπήσει κατοικία του Ρώσου προέδρου στην περιφέρεια Νόβγκοροντ, κάνοντας λόγο για χρήση 91 drones μεγάλης εμβέλειας. Η ρωσική πλευρά είχε δημοσιοποιήσει και υλικό από αυτό που παρουσίασε ως ένα από τα μη επανδρωμένα που χρησιμοποιήθηκαν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι, μετά από ελέγχους από αμερικανικούς αξιωματούχους, δεν προκύπτει ότι υπήρξε στόχευση της συγκεκριμένης κατοικίας. «Δεν πιστεύω ότι συνέβη αυτό το χτύπημα. Δεν πιστεύουμε ότι συνέβη, τώρα που μπορέσαμε να το ελέγξουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «κάτι συνέβη κοντά», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με την αρχική του αντίδραση, όταν είχε εμφανιστεί να παίρνει στα σοβαρά τους ρωσικούς ισχυρισμούς, λέγοντας ότι ενημερώθηκε απευθείας από τον Πούτιν για το περιστατικό. Στις 29 Δεκεμβρίου, είχε δηλώσει ότι «θα μάθουμε» ποια στοιχεία υπάρχουν, ενώ είχε εκφράσει δυσφορία για το ενδεχόμενο επίθεσης σε κατοικία του Ρώσου προέδρου. «Είναι λεπτή περίοδος. Δεν είναι η σωστή στιγμή», είχε πει.

Η ρωσική καταγγελία είχε διατυπωθεί μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Τραμπ στη Φλόριντα, στο πλαίσιο επαφών για τον τρόπο τερματισμού του πολέμου.

Το Κίεβο απέρριψε εξαρχής τις κατηγορίες, με τον Ζελένσκι να τις χαρακτηρίζει «ψέματα». Αμφισβήτηση υπήρξε και από ευρωπαϊκής πλευράς, με εκτιμήσεις ότι οι ρωσικοί ισχυρισμοί εντάσσονται σε προσπάθεια να υπονομευθούν οι διπλωματικές κινήσεις για κατάπαυση πυρός.

Μετά τις κατηγορίες, η Ρωσία είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα επανεξετάσει τη στάση της στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης, επικαλούμενη το περιστατικό ως λόγο αναθεώρησης της διαπραγματευτικής της θέσης.

