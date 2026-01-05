Ποιός είναι ο δικαστής ενώπιον του οποίου θα σταθεί ο Νικολάς Μαδούρο

Η εκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης εναντίον του Νικολάς Μαδούρο, έχει ανατεθεί στον 92χρονο ομοσπονδιακό δικαστή Alvin K. Hellerstein, ο οποίος διορίστηκε από τον πρόεδρο Μπίλ Κλίντον το 1998.

Ο Χέλερσταϊν, ανώτερος δικαστής από το 2011 στο Νότιο Διαμέρισμα της Νέας Υόρκης, έχει προεδρεύσει σε υποθέσεις που προέκυψαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και σε άλλες υποθέσεις που αφορούν την τρομοκρατία και την εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με το CNNi, το καλοκαίρι, ο πρώην στρατηγός και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας Ούγκο Καρβαχάλ Μπαρίος ομολόγησε ενώπιον του Χέλερσταϊν την ενοχή του για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Χέλερσταϊν έγινε επίσης είδηση τα τελευταία χρόνια όταν απέρριψε τα αιτήματα του Τραμπ να μεταφέρει την ποινική υπόθεση για τα χρήματα σιωπής σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Ο Χέλερσταϊν έκρινε ότι η αποζημίωση του Trump προς τον Michael Cohen, ο οποίος διευκόλυνε την καταβολή χρημάτων για τη σιωπή της ηθοποιού ταινιών για ενήλικες Stormy Daniels, δεν ήταν επίσημη πράξη σχετική με την προεδρία του. Ο Trump εξακολουθεί να αμφισβητεί την απόφαση αυτή.

Την άνοιξη, ο Χέλερσταϊν εξέδωσε απόφαση που απαγόρευε στην κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τον Νόμο περί Εχθρικών Αλλοδαπών για την απέλαση Βενεζουελάνων και επέκρινε την κυβέρνηση για την απέλαση ατόμων σε ξένες φυλακές «με ελάχιστες ελπίδες για δίκη ή επιστροφή».

Πηγή: cnn.gr