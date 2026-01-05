Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Θα πάρω τα όπλα»: Ο πρόεδρος της Κολομβίας απαντά στις απειλές Τραμπ περί επίθεσης στη χώρα του

Ο Γκουστάβο Πέτρο, πρώην μέλος της ένοπλης επαναστατικής ομάδας M19, δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί την Κολομβία με κάθε κόστος

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, προειδοποίησε ότι θα «πάρει τα όπλα» εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να επιτεθούν σε εκείνον ή στη χώρα του, έπειτα από μια σειρά απειλών από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Πέτρο επισήμανε τις προσπάθειές του να καταπολεμήσει το εμπόριο ναρκωτικών, το οποίο έχει επικρίνει ο Τραμπ, και δήλωσε ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις κατά των διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία κινδυνεύουν να σκοτώσουν παιδιά και να ενισχύσουν την εγγραφή νέων μελών σε αποσχιστικά κινήματα που βρίσκονται σε σύγκρουση με το κράτος για δεκαετίες.

«Και αν συλλάβουν έναν πρόεδρο που έχει την υποστήριξη και τον σεβασμό ενός μεγάλου μέρους του λαού, θα απελευθερώσουν μια λαϊκή εξέγερση», πρόσθεσε ο Πέτρο.

Ο Πέτρο, πρώην μέλος της ένοπλης επαναστατικής ομάδας M19, δήλωσε επίσης ότι θα υπερασπιστεί την Κολομβία με κάθε κόστος. «Ορκίστηκα ότι δεν θα αγγίξω ξανά όπλο… αλλά για την πατρίδα, θα πάρω ξανά τα όπλα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ άσκησε σφοδρή κριτική στον Πετρο την Κυριακή, αποκαλώντας τον «έναν άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να τη πουλά στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμα». Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν αυτές οι δηλώσεις σημαίνουν ότι ενδέχεται να υπάρξει μια «επιχείρηση» στην Κολομβία στο μέλλον, ο Τραμπ απάντησε: «Μου ακούγεται καλό».

Πηγή: protothema.gr

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΝΑΡΚΩΤΙΚΑΚΟΛΟΜΒΙΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ

