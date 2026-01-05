Στα λευκά το Παρίσι: Μείωση πτήσεων στα αεροδρόμια, φόβος να μην παγώσουν οι γραμμές των τρένων

Κύμα κακοκαιρίας με πυκνή χιονόπτωση δοκιμάζει τον βορρά της Γαλλίας, με τις Αρχές να λαμβάνουν μέτρα για τις μετακινήσεις στο Παρίσι και τους κατοίκους να απολαμβάνουν το χιόνι.

Οι εικόνες από τη χιονισμένη Μονμάρτη και τον Πύργο του Άιφελ είναι μοναδικής ομορφιάς. Τα σπουδαία αυτά μνημεία, ντυμένα στα λευκά, είναι πραγματικές ζωγραφιές και οι άνθρωποι έτρεξαν να παίξουν με το χιόνι.

Η χιονόπτωση άρχισε σήμερα στο Παρίσι, νωρίς το απόγευμα. Στο δελτίο της, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας ανέφερε ότι αναμένει έως 3 εκατοστά χιονιού στο έδαφος και τοπικά έως και 5 εκατοστά. Η χιονόπτωση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο το πρωί.





Η θέα του χιονισμένου Παρισιού από το ναό της Σακρ Κερ στη Μονμάρτη / AP

Ματαίωση για το 15% των πτήσεων από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ματαιώσουν το 15% των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα το απόγευμα και το βράδυ από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή.

Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν μόνες τους ποιες πτήσεις θα ακυρωθούν, αρκεί να μειώσουν τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις, είπε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο πρακτορείο Reuters.

🛬 Les compagnies aériennes doivent réduire de 15% le nombre de leurs vols ce lundi dans les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly en raison d'importantes chutes de neige sur la région parisienne, a annoncé le ministre des Transports, Philippe Tabarot. pic.twitter.com/sPeNbIC0rO — Agence France-Presse (@afpfr) January 5, 2026

Λειτουργία τρένων όλη τη νύχτα για να μην παγώσουν οι γραμμές

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι επίγειες μεταφορές. Γύρω στις 6 ώρα Ελλάδας, ο σιδηροδρομικός οργανισμός του Παρισιού RATP ανακοίνωσε πως η λειτουργία των λεωφορείων έχει ανασταλεί.

Ο ίδιος οργανισμός έκανε γνωστό πως θα συνεχίσει τη λειτουργία των τρένων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αποφευχθεί το πάγωμα στις ράγες.

Εκπρόσωπος της RATP δήλωσε στο BFMTV ότι, για να αποτρέψει το πάγωμα στο σιδηροδρομικό της δίκτυο, θα συνεχίσει τη λειτουργία των τρένων και των συρμών σε όλες τις γραμμές του τραμ, καθώς και στα τμήματα γραμμών του μετρό και του προαστιακού RER που βρίσκονται σε υπερυψωμένα σημεία.

«Επιπλέον, έχει ενεργοποιηθεί το Σχέδιο για το Χιόνι και τον Πάγο για το επιφανειακό δίκτυο (λεωφορεία και τραμ), με αυξημένη παρακολούθηση της κατάστασης των οδών και τακτικές ενημερώσεις με τη νομαρχία», πρόσθεσε η εταιρεία.

Πηγή: iefimerida.gr