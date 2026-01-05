Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Στα λευκά το Παρίσι: Μείωση πτήσεων στα αεροδρόμια, φόβος να μην παγώσουν οι γραμμές των τρένων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κύμα κακοκαιρίας με πυκνή χιονόπτωση δοκιμάζει τον βορρά της Γαλλίας, με τις Αρχές να λαμβάνουν μέτρα για τις μετακινήσεις στο Παρίσι και τους κατοίκους να απολαμβάνουν το χιόνι.

Οι εικόνες από τη χιονισμένη Μονμάρτη και τον Πύργο του Άιφελ είναι μοναδικής ομορφιάς. Τα σπουδαία αυτά μνημεία, ντυμένα στα λευκά, είναι πραγματικές ζωγραφιές και οι άνθρωποι έτρεξαν να παίξουν με το χιόνι.

Η χιονόπτωση άρχισε σήμερα στο Παρίσι, νωρίς το απόγευμα. Στο δελτίο της, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας ανέφερε ότι αναμένει έως 3 εκατοστά χιονιού στο έδαφος και τοπικά έως και 5 εκατοστά. Η χιονόπτωση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αύριο το πρωί.


Η θέα του χιονισμένου Παρισιού από το ναό της Σακρ Κερ στη Μονμάρτη / AP

Ματαίωση για το 15% των πτήσεων από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ματαιώσουν το 15% των πτήσεων που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα το απόγευμα και το βράδυ από τα αεροδρόμια Ορλί και Σαρλ ντε Γκολ του Παρισιού, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης στην περιοχή.

Οι εταιρείες μπορούν να επιλέξουν μόνες τους ποιες πτήσεις θα ακυρωθούν, αρκεί να μειώσουν τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις, είπε εκπρόσωπος της υπηρεσίας στο πρακτορείο Reuters.

Λειτουργία τρένων όλη τη νύχτα για να μην παγώσουν οι γραμμές

Προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι επίγειες μεταφορές. Γύρω στις 6 ώρα Ελλάδας, ο σιδηροδρομικός οργανισμός του Παρισιού RATP ανακοίνωσε πως η λειτουργία των λεωφορείων έχει ανασταλεί.

Ο ίδιος οργανισμός έκανε γνωστό πως θα συνεχίσει τη λειτουργία των τρένων καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να αποφευχθεί το πάγωμα στις ράγες.

Εκπρόσωπος της RATP δήλωσε στο BFMTV ότι, για να αποτρέψει το πάγωμα στο σιδηροδρομικό της δίκτυο, θα συνεχίσει τη λειτουργία των τρένων και των συρμών σε όλες τις γραμμές του τραμ, καθώς και στα τμήματα γραμμών του μετρό και του προαστιακού RER που βρίσκονται σε υπερυψωμένα σημεία.

«Επιπλέον, έχει ενεργοποιηθεί το Σχέδιο για το Χιόνι και τον Πάγο για το επιφανειακό δίκτυο (λεωφορεία και τραμ), με αυξημένη παρακολούθηση της κατάστασης των οδών και τακτικές ενημερώσεις με τη νομαρχία», πρόσθεσε η εταιρεία.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΓΑΛΛΙΑχιονόπτωσηΠΑΡΙΣΙΧΙΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα