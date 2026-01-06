Μυστηριώδης «επενδυτής» κερδίζει 400.000 δολάρια ποντάροντας με επιμονή στην ανατροπή Μαδούρο

Το «στοίχημα» του trader έγινε πλατφόρμα Polymarket, μία εσχάτως πολύ δημοφιλή πλατφόρμα προβλέψεων (prediction market) βασισμένη όπου οι χρήστες μπορούν να επενδύουν στο αποτέλεσμα μελλοντικών πραγματικών γεγονότων όπως εκλογές, πολιτικές αποφάσεις, οικονομικά δεδομένα, καιρούς, αθλητικά και άλλα γεγονότα.

Η επένδυσή του σε συμβόλαια που συνδέονταν με την ανατροπή Μαδούρο, έδιναν πολύ χαμηλές πιθανότητες πριν από την επιχείρηση του Σαββατοκύριακου.

Τα στοιχήματα αυτά, τα οποία άξιζαν περίπου 34.000 δολάρια πριν από τη σύλληψη Μαδούρο, εκτινάχθηκαν σε αξία μετά την είδηση της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά του ηγέτη της Βενεζουέλας, σύμφωνα με στοιχεία της Polymarket.

Ο αντίκτυπος της απαγωγής Μαδούρο ήταν σε γενικές γραμμές θετικός στις αγορές, «δικαιώνοντας» και τα συμβόλαια πονταρίσματος στην Polymarket.

Bασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν άνοδο, μετοχές του ενεργειακού κλάδου σημείωσαν σημαντικά κέρδη. Τα κρατικά ομόλογα της ήδη χρεοκοπημένης Βενεζουέλας σημείωσαν άλμα, ενισχυμένα από προσδοκίες για μια μεγάλη αναδιάρθρωση του κρατικού χρέους. Ομόλογα που έχουν εκδοθεί τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petroleos de Venezuela (PDVSA) ενισχύθηκαν έως και κατά 10 σεντς ανά δολάριο, δηλαδή σχεδόν 30%, καθώς αισιόδοξοι επενδυτές έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις εξελίξεις.

Υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Η μυστηριώδης αυτή συναλλαγή είναι ωστόσο πιθανό να… συγκεντρώσει ξανά πολλά βλέμματα σε μερίδα Αμερικανων βουλευτών που πιέζουν για αυστηρότερους κανόνες κατά της εσωτερικής πληροφόρησης (inside info).

Μάλιστα υπάρχει και διακομματική προσπάθεια με στόχο μια πιθανή απαγόρευση τετοιων συναλλαγών από εκλεγμένους αξιωματούχους.

Μετά τη δημοσιοποίηση των συναλλαγών που αφορούν τον Μαδούρο τη Δευτέρα, ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρίτσι Τόρες δήλωσε ότι σκοπεύει να καταθέσει νομοσχέδιο αυτή την εβδομάδα που θα απαγορεύει σε αιρετούς αξιωματούχους, βουλευτές και ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να στοιχηματίζουν σε πλατφόρμες αγορών πρόβλεψης, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες, απόρρητες δημόσιες πληροφορίες.

Πονταρίσματα από 27 Δεκεμβρίου

Ο ανώνυμος λογαριασμός δημιουργήθηκε τον περασμένο μήνα, με τον trader να αγοράζει στις 27 Δεκεμβρίου συμβόλαια αξίας 96 δολαρίων που θα πλήρωναν αν οι ΗΠΑ εισέβαλλαν στη Βενεζουέλα έως τις 31 Ιανουαρίου. Στη συνέχεια, ο trader πραγματοποίησε αρκετά ακόμη παρόμοια στοιχήματα τις επόμενες ημέρες.

