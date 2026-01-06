Κορυφαίος σύμβουλoς Τραμπ: Η Γροιλανδία ανήκει δικαιωματικά στις ΗΠΑ – Κανείς δεν θα μας αντιπαρατεθεί στρατιωτικά

Με νέες ακόμη πιο «ωμές» δηλώσεις για τη Γροιλανδία η Ουάσιγκτον συντηρεί το θέμα στην παγκόσμια ατζέντα.

Τούτη τη φορά, κορυφαίος σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ, ο Στίβεν Μίλερ, δήλωσε ότι η Γροιλανδία ανήκει δικαιωματικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι καμία χώρα δεν μπορεί να εμποδίσει την Αμερική να προσαρτήσει το δανικό έδαφος.

Στις σκληρές δηλώσεις του (στο CNN) ο κ. Μίλερ είπε ότι ο κόσμος «κυβερνάται από την ισχύ» ενω όταν επανειλημμένα ρωτήθηκε αν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής βίας, η απάντησή του ήταν η εξής:

«Κανείς δεν πρόκειται να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μέλλον της Γροιλανδίας».

Και δεν έκρυψε τα λόγια του: «Ζούμε σε έναν κόσμο, στον πραγματικό κόσμο… που διέπεται από τη δύναμη, που διέπεται από τη βία, που διέπεται από την εξουσία».

«Αυτός είναι ο σιδηρούς νόμος του κόσμου από την αρχή της Ιστορίας».

Οι νέες δηλώσεις επιτείνουν τη διεθνή αβεβαιότητα (και) για το συγκεκριμένο ζήτημα.

«Δυστυχώς σοβαρολογεί»

Ενδεικτικές του κλίματος είναι οι χθεσινές δηλώσεις της πρωθυπουργού της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποια εκτιμά ότι ο Τραμπ εννοεί όσα λέει για την κατάληψη της Γροιλανδίας.

«Δυστυχώς, νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τον Αμερικανό πρόεδρο όταν λέει ότι θέλει τη Γροιλανδία», είπε στη δημόσια τηλεόραση DR η πρωθυπουργός.

«Κατέστησα πολύ σαφή τη στάση του Βασιλείου της Δανίας και η Γροιλανδία έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να αποτελέσει τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε.

«Εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, τα πάντα θα έχουν τελειώσει», υπογράμμισε η Φρεντέρικσεν.

Τραμπ: Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ, σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο περιοδικό «The Atlantic» προ δύο ημερών, ανέφερε ότι «χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απόλυτα», επισημαίνοντας εμφατικά την ύπαρξη κινεζικών και ρωσικών πλοίων.

Την θέση αυτή επανέλαβε και τη Δευτέρα σε δημοσιογράφους λέγοντας: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας».

Κοινό ανακοινωθέν εξέδωσαν 7 ευρωπαίοι ηγέτες

Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν την Δανία και την Γροιλανδία, τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν για τη Γροιλανδία που εξέδωσαν οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, όπως ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Δανίας.

Πηγή: naftemporiki.gr