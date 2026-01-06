Συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία: Γαλλία και Βρετανία θα αναπτύξουν στρατεύματα σε περίπτωση συμφωνίας ειρήνης

Τη δήλωση προθέσεων για τη μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ως εγγύηση ασφάλειας μετά την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, υπέγραψαν στο Παρίσι, οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι εγγυήσεις αυτές διασφαλίζουν πως η Ουκρανία δεν θα εξαναγκαστεί σε παράδοση και ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης δεν θα παραβιαστεί στο μέλλον.

«Αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για μια σταθερή και διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, το βράδυ της Τρίτης (6/1) από το Παρίσι αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων.

«Η Συμμαχία αναγνωρίζει τη σύγκλιση μεταξύ των 35 χωρών του Συνασπισμού της Θέλησης για την οικοδόμηση ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας» συμπλήρωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία «ενός πυρήνα συντονισμού που θα επιτρέψει την πλήρη ενσωμάτωση όλων των σχετικών ενόπλων δυνάμεων και θα καταστήσει δυνατό τον συντονισμό μεταξύ του Συνασπισμού των Προθύμων, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Ουκρανίας».

Ακόμη σημείωσε τη συνέχιση των «προετοιμασιών για τη δημιουργία μιας πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα, το έδαφος, για να παράσχει μια μορφή διαβεβαίωσης την επόμενη μέρα της κατάπαυσης του πυρός και μακριά από τη γραμμή επαφής» διευκρίνισε.

Όπως μεταδίδει η Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε πως θα δημιουργηθούν «μηχανισμοί παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός που θα τεθούν υπό την αμερικανική ηγεσία, αλλά θα συνεισφέρουν αρκετά κράτη που έχουν εκφράσει την προθυμία τους».

Και συνέχισε: «Η διακήρυξη του συνασπισμού των πρόθυμων αναγνωρίζει, για πρώτη φορά, τη λειτουργική σύγκλιση μεταξύ των 35 χωρών του συνασπισμού, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μιλάμε για πραγματικά ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», προσέθεσε

Ο Μακρόν διευκρίνισε ότι η διακήρυξη καθορίζει τα βασικά «συστατικά» αυτών των εγγυήσεων.

Ζελένσκι: Οι ιδέες για το εδαφικό και οι συνομιλίες με ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι οι σύμμαχοι του Κιέβου έχουν καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί στην Ουκρανία μια ευρωπαϊκή αποτρεπτική δύναμη μετά από την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, καθώς και ποιες χώρες θα συμμετάσχουν.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, κατά τη συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είχε συγκεκριμένες συζητήσεις με τις ΗΠΑ για την παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός και ότι υπολογίζει πως οι εγγυήσεις ασφαλείας θα υπογραφούν σύντομα.

Σημείωσε ακόμη ότι συζητήθηκαν ορισμένες ιδέες γύρω από το εδαφικό ζήτημα και ότι η Ουκρανική αντιπροσωπεία θα παραμείνει στο Παρίσι για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Στάρμερ: «Δημιουργούμε στρατιωτικούς κόμβους στην Ουκρανία»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «στρατιωτικούς κόμβους» μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου.

Η υπογραφή αυτής της δήλωσης προθέσεων «ανοίγει τον δρόμο για ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο (στρατιωτικό προσωπικό) θα μπορούσε να αναπτυχθεί για να ασφαλίσει» το ουκρανικό έδαφος, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούν να δημιουργήσουν «στρατιωτικούς κόμβους» στην Ουκρανία, δήλωσε επίσης ο Κιρ Στάρμερ.

Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι υπέγραψαν την Κοινή Δήλωση για την Ουκρανία

Η πολυεθνική δύναμη θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας μόλις επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός. Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας, Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψαν την Τρίτη στο Παρίσι την Κοινή Δήλωση προθέσεων για τη μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων, ως εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Zelenskyy, Macron and Starmer sign a declaration of intent regarding multinational force deployment in Ukraine in the future at the meeting of the ‘coalition of the willing’ in Paris pic.twitter.com/CogafLIVgi — Dhairya Maheshwari (@dhairyam14) January 6, 2026

Τι περιλαμβάνει διακήρυξη

Η διακήρυξη περιλαμβάνει πέντε στοιχεία: παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, υποστήριξη του ουκρανικού στρατού, μια πολυεθνική δύναμη επιφορτισμένη με την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τη διασφάλιση της ασφάλειας «στον αέρα, στη θάλασσα και στην ξηρά», δεσμευτικές δεσμεύσεις για υποστήριξη του Κιέβου σε περίπτωση μελλοντικής ρωσικής επίθεσης και μακροπρόθεσμη αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία.

Πηγή: cnn.gr