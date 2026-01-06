Σίλια Φλόρες, η σύζυγος Μαδούρο: Από Πρώτη Κυρία με Chanel, κρατούμενη στις ΗΠΑ - Η πορεία της «πρώτης μαχήτριας» (εικόνες)

Η πρώην Πρώτη Κυρία της Βενεζουέλας, Σίλια Φλόρες, βρίσκεται κρατούμενη μαζί με τον έκπτωτο πρόεδρο, Νικολάς Μαδούρο στις ΗΠΑ.

Η εικόνα της Φλόρες στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης προκάλεσε σοκ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που ήταν παρόντες στην ακροαματική διαδικασία.

Η 69χρονη σύζυγος του Μαδούρο, η άλλοτε ισχυρή κυρία της Βενεζουέλας, εμφανίστηκε με χειροπέδες, καθισμένη δίπλα στον άνδρα της αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για δωροδοκία και εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Φλόρες εμφανίστηκε στο δικαστήριο με μώλωπες στο πρόσωπο και μια εμφανή μελανιά κάτω από το μάτι. Ο δικηγόρος της, Μαρκ Ντόνελι, ζήτησε άμεσα ακτινογραφίες, υποστηρίζοντας ότι υπέστη «σημαντικούς τραυματισμούς» κατά τη σύλληψή της στο Καράκας από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, ακόμη και πιθανά κατάγματα στα πλευρά.

Ποια είναι Σίλια Φλόρες

Η 69χρονη σύζυγος του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας, ήταν μέχρι τη σύλληψή της μία από τις ισχυρότερες πολιτικές φυσιογνωμίες της Βενεζουέλα και πρόσωπο-κλειδί της διακυβέρνησης Μαδούρο.

Η διαδρομή προς την κορυφή

Η Σίλια Φλόρες γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1956 στο Τινάκιγιο, μια πόλη στη βορειοδυτική Βενεζουέλα. Ήταν η μικρότερη από έξι αδέλφια και προερχόταν από ταπεινό κοινωνικό υπόβαθρο, καθώς ο πατέρας της εργαζόταν ως πωλητής. Η οικογένεια μετακόμισε αργότερα στο Καράκας, όπου η Φλόρες ακολούθησε σπουδές ποινικού δικαίου σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

Παράλληλα με τις σπουδές της, εργάστηκε με μερική απασχόληση σε αστυνομικό τμήμα, αποκτώντας από νωρίς επαφή με τον μηχανισμό επιβολής του νόμου. Ως δικηγόρος στο επάγγελμα, η πολιτική της πορεία ξεκίνησε ουσιαστικά μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 1992 υπό την ηγεσία του Ούγκο Τσάβες.

Η Φλόρες επισκέφθηκε τον Τσάβες στη φυλακή και προσφέρθηκε να βοηθήσει στην υλοποίηση της Μπολιβαριανής Επανάστασης, γεγονός που τη συνέδεσε στενά με τον πυρήνα του μελλοντικού καθεστώτος. Εκείνη την περίοδο γνώρισε και τον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συμμετείχε ενεργά στις εκστρατείες και τις διαδηλώσεις για την απελευθέρωση του Τσάβες.

Η ίδια έχει περιγράψει δημόσια μια χαρακτηριστική στιγμή από εκείνα τα χρόνια, όταν σε συγκέντρωση στην Κατία ένας νεαρός ζήτησε τον λόγο και μίλησε. «Τον κοίταζα και σκεφτόμουν πόσο έξυπνος είναι», είπε αργότερα, αναφερόμενη στον Μαδούρο.

Πολιτική ισχύς και ρόλος-κλειδί στην Βενεζουέλα

Η Σίλια Φλόρες δεν περιορίστηκε ποτέ στον τυπικό ρόλο της συζύγου. Διετέλεσε γενική εισαγγελέας και πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, ενώ σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διακυβέρνηση του Μαδούρο. Συνόδευε τον πρόεδρο στα ταξίδια του και λειτουργούσε ως βασική σύμβουλος πίσω από τα παρασκήνια. Σε μια Βενεζουέλα που λιμοκτονούσε, η Φλόρες είχε προκαλέσει αρκετές φορές με τα ακριβά της γούστα, ειδικά σε επώνυμες τσάντες χιλιάδων δολαρίων.

Ο Μαδούρο την αποκαλούσε «πρώτη μαχήτρια», τίτλο που η ίδια είχε υιοθετήσει δημόσια, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό και επιθετικό πολιτικό της ρόλο, σύμφωνα με το People.

Παράλληλα, είναι μητέρα τριών παιδιών από προηγούμενο γάμο, ενώ ο Μαδούρο είχε ένα παιδί από δικό του προηγούμενο γάμο. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούλιο του 2013, λίγους μήνες μετά την εκλογή του Μαδούρο στην προεδρία.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι ο Μαδούρο και η Φλόρες συνελήφθησαν μετά από «μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στο Καράκας και καταγράφονται πλέον ως ιστορικά τα πλάνα που δείχνουν τον Μαδούρο και την Φλόρες να μεταφέρονταν χθες από πάνοπλους άνδρες με τη χρήση στρατιωτικού ελικοπτέρου και τεθωρακισμένου οχήματος στην Νέα Υόρκη για να δικασθούν, αλυσοδεμένοι.

Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει τέσσερις βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, εισαγωγή κοκαΐνης και κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών. Η Φλόρες κατηγορείται ότι μεσολάβησε σε συνάντηση μεταξύ μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών και του διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας, ενώ φέρεται να έλαβε χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες.

Από τη θέση της πανίσχυρης πρώτης κυρίας και πολιτικής παράγοντα, η Σίλια Φλόρες βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το αμερικανικό δικαστικό σύστημα. Η εικόνα της τραυματισμένης γυναίκας στο εδώλιο συμπυκνώνει την κατάρρευση μιας εξουσίας που για χρόνια παρουσιαζόταν ακλόνητη.

