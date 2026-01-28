Ο Πούτιν επαίνεσε τον Άχμεντ αλ Σάρα για τη δυναμική στην αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας

Τον Σύρο πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα για την αυξανόμενη δυναμική που παρατηρείται προς την αποκατάσταση της εδαφικής ακεραιότητας της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, αφότου τα συριακά στρατεύματα κατέλαβαν τμήματα εδάφους από τις κουρδικές δυνάμεις, επαίνεσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Vladimir Putin congratulated Syria's interim leader, al-Sharaa, on the reintegration of the Euphrates region into the country. pic.twitter.com/t9vstwZZh1 — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) January 28, 2026

«Θέλω να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι η διαδικασία αποκατάστασης της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας αποκτά δυναμική», δήλωσε ο Πούτιν απευθυνόμενος στον Σάρα στο Κρεμλίνο.

Ο Σάρα ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη βοήθεια στη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.

Αυτή είναι η δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ, συμμάχου του Κρεμλίνου, το 2024.

Τη συνάντηση ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Στη δήλωση που εκδόθηκε αναφέρεται ότι «προγραμματίζονται συζητήσεις για την κατάσταση των διμερών σχέσεων και τις προοπτικές ανάπτυξής τους σε διάφορους τομείς, καθώς και για την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters