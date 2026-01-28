Εισαγγελική έρευνα στη Deutsche Bank για τον Αμπράμοβιτς

Στο στόχαστρο ερευνών για ξέπλυμα χρήματος βρίσκεται η Deutsche Bank. Η εισαγγελία έκανε σήμερα έφοδο στα κεντρικά της τράπεζας στη Φρανκφούρτη αλλά και στα γραφεία της στο Βερολίνο.

Η έρευνα των εισαγγελικών αρχών γίνεται για ελλείψεις στα μέτρα κατά τoυ ξεπλύματος χρήματος σε σχέση με έναν επιφανή πελάτη της Deutsche Bank: τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο οποίος από τον Μάρτιο του 2022 είναι στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, η Deutsche Bank δήλωσε με καθυστέρηση μία η περισσότερες φορές ύποπτες δραστηριότητες εταιρειών του ολιγάρχη.

Πρόκειται για πληρωμές που κατευθύνθηκαν στην Deutsche Bank μέσω ρωσικής ανταποκρίτριας τράπεζας, αλλά και για προηγούμενη επιχειρηματική σχέση με εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο τον Αμπράμοβιτς.

Η τράπεζα συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία, δήλωσε εκπρόσωπος της Deutsche Bank.

Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως στις αρμόδιες αρχές ύποπτες πληρωμές. Η μη τήρηση της υποχρέωσης επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Και η Deutsche Bank κλήθηκε συχνά να πληρώσει τέτοια πρόστιμα.

Η είδηση -και μάλιστα μία ημέρα πριν από την παρουσίαση του ισολογισμού με σημαντικά κέρδη για την τράπεζα- έφερε πτώση 3% της μετοχής της Deutsche Bank στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης.

