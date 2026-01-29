Έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νικομήδεια της Τουρκίας (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Νέο σκάνδαλο στις Βρυξέλλες: Η Κομισιόν απέλυσε ανώτερο αξιωματούχο για δωροδοκία από το Κατάρ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κρίθηκε ένοχος για παραβίαση κανόνων που αφορούσαν συγκρούσεις συμφερόντων, ζητήματα διαφάνειας, αποδοχή δώρων και χειρισμό εμπιστευτικών εγγράφων - «Απογοητευμένος, αλλά αποδέχομαι την απόφαση» δήλωσε

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην απόλυση ενός από τους ανώτερους αξιωματούχους της, του Χένρικ Χολολέι, μετά την ολοκλήρωση εσωτερικής έρευνας που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παραβίασε κανόνες της ΕΕ, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico.

Ο Εσθονός αξιωματούχος είχε τεθεί υπό διερεύνηση για φερόμενες παραβάσεις που αφορούσαν συγκρούσεις συμφερόντων, ζητήματα διαφάνειας, αποδοχή δώρων και χειρισμό εμπιστευτικών εγγράφων, όπως προκύπτει από έγγραφα που επικαλείται το Politico. Ο ίδιος, σε δήλωσή του στο μέσο, ανέφερε πως είναι απογοητευμένος, ωστόσο αποδέχεται την απόφαση της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η διαδικασία «έφτασε επιτέλους στο τέλος της».

Ο Χολολέι είχε διατελέσει ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών και πιο πρόσφατα σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στις 21 Μαρτίου 2025 ενημερώθηκε επισήμως ότι θα υποβληθεί σε εσωτερική πειθαρχική διαδικασία.

Η υπόθεση συνδέεται με έρευνα της OLAF από το 2023, η οποία ξεκίνησε μετά από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις και αφορούσε καταγγελίες για ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με συμφωνία αερομεταφορών με το Κατάρ, με αντάλλαγμα δώρα, μεταξύ των οποίων και πολυτελείς διαμονές στη Ντόχα.

Χωρίς να κατονομάσει τον αξιωματούχο, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν, επιβεβαίωσε ότι ολοκληρώθηκε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος ανώτερου στελέχους, τονίζοντας ότι διαπιστώθηκε παραβίαση των ισχυόντων κανόνων και αποφασίστηκαν «τα κατάλληλα και αναλογικά μέτρα».

Πηγή: protothema.gr

Tags

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗΣΚΑΝΔΑΛΟΚΟΜΙΣΙΟΝΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα