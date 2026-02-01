«Τα αρχεία Έπσταϊν με απαλλάσσουν» λέει ο Τραμπ στην πρώτη του αντίδραση μετά τη νέα δημοσιοποίηση εγγράφων

O Ντόναλντ Τραμπ τοποθετήθηκε δημοσίως για πρώτη φορά σχετικά με τη νέα δημοσιοποίηση αρχείων που αφορούν τον Τζέφρι Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι τα έγγραφα τον απαλλάσσουν από οποιαδήποτε υπόνοια για εμπλοκή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One προς τη Φλόριντα, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του νέου υλικού από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Δεν το είδα ο ίδιος, αλλά μου είπαν κάποιοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι ότι όχι μόνο με απαλλάσσει, αλλά είναι και το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ήλπιζαν κάποιοι, ξέρετε, η ριζοσπαστική αριστερά», δήλωσε ο Τραμπ, απαντώντας σε ερώτηση για το περιεχόμενο των αρχείων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε κοινωνικές σχέσεις με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο παρελθόν και το 2002 τον είχε περιγράψει ως «εξαιρετικό τύπο», λέγοντας ότι είχε αδυναμία στις νεαρές γυναίκες. Μετά τον θάνατο του παιδόφιλου χρηματιστή το 2019, ο Τραμπ ανέφερε ότι «είχαν έρθει σε ρήξη» και ότι δεν είχαν μιλήσει για περίπου 15 χρόνια.

Το όνομα του Αμερικανού προέδρου εμφανίζεται σε ορισμένα από τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα έγγραφα, όπως εσωτερικά emails ομοσπονδιακών ερευνητών από τον Αύγουστο του 2025, τα οποία αφορούν καταγγελίες για σχέσεις μεταξύ του ίδιου και του Έπσταϊν. Από τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν προκύπτει ότι κάποια από τις καταγγελίες τεκμηριώθηκε, ενώ οι ερευνητές σημειώνουν ότι αρκετοί από τους καταγγέλλοντες κρίθηκαν μη αξιόπιστοι.

Το όνομα του Τραμπ εμφανιζόταν και σε έγγραφα που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα το προηγούμενο έτος, μεταξύ αυτών και σε αρχεία πτήσεων του ιδιωτικού αεροσκάφους του Έπσταϊν την περίοδο 1993–1997. Όπως έχει επανειλημμένα τονιστεί από τις αμερικανικές αρχές, η απλή αναφορά ενός ονόματος στα αρχεία δεν συνιστά ένδειξη παρανομίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αρνηθεί κατ’ επανάληψη οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Μέχρι στιγμής, καμία δικαστική ή ανακριτική αρχή δεν έχει απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος του στο πλαίσιο της υπόθεσης.

