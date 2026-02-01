Ευχαριστίες Κιέβου στον Ίλον Μασκ: Το Starlink μπλοκάρει ρωσικά drones και αλλάζει τον πόλεμο

Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας ευχαρίστησε σήμερα τον Ίλον Μασκ και την εταιρία του SpaceX επειδή έλαβαν μέτρα προκειμένου να μην μπορεί η Ρωσία να χρησιμοποιήσει τα συστήματα δορυφορικής επικοινωνίας Starlink για να στείλει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) πάνω από την Ουκρανία.

"Τα πρώτα μέτρα αποδίδουν ήδη αποτελέσματα (...) Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είστε πραγματικός υπέρμαχος της ελευθερίας και πραγματικός φίλος του ουκρανικού λαού", ανέφερε στην πλατφόρμα X ο υπουργός Μιχαΐλο Φεντόροφ, απευθυνόμενος στον Ίλον Μασκ.

Ο Ουκρανός υπουργός απαντούσε σε μήνυμα που ανήρτησε σήμερα ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος: "Φαίνεται πως τα μέτρα που λάβαμε για να σταματήσουμε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Starlink από τη Ρωσία λειτούργησαν. Πείτε μας αν χρειάζονται και άλλα μέτρα", έγραψε ο Ίλον Μασκ στο X.

Ο Μιχαΐλο Φεντόροφ διευκρίνισε πως το Κίεβο εργάζεται "σε πολύ στενή συνεργασία" με την SpaceX για "σημαντικά μέτρα προσεχώς".

Σε ξεχωριστό μήνυμα στο X, διευκρίνισε πως τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την εφαρμογή ενός συστήματος καταχώρισης των τερματικών σταθμών Starlink που λειτουργούν από την ουκρανική επικράτεια.

"Τις προσεχείς ημέρες, θα επικοινωνήσουμε στους Ουκρανούς χρήστες τις απαραίτητες οδηγίες προκειμένου να καταχωρίσουν και να επιβεβαιώσουν τους σταθμούς τους Starlink. Οι μη επιβεβαιωμένοι σταθμοί θα απενεργοποιηθούν", είπε.

Την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου ο Μιχαΐλο Φεντόροφ ανακοίνωσε πως το Κίεβο είχε επικοινωνήσει με τη SpaceX μετά "την εμφάνιση ρωσικών drones που διέθεταν σύνδεση Starlink πάνω από ουκρανικές πόλεις" και πως αναζήτησε λύσεις με τις ομάδες του Ίλον Μασκ.

Από τα τέλη Δεκεμβρίου, το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War), ένα κέντρο σκέψης των ΗΠΑ, καταγράφει την ενσωμάτωση συστημάτων Starlink σε ρωσικά επιθετικά drones, αυξάνοντας την εμβέλειά τους σε 500 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ο ρωσικός στρατός απέκτησε τους σταθμούς Starlink μέσω παράλληλων κυκλωμάτων όπως εισαγωγές από τρίτες χώρες και όχι μέσω επίσημης πώλησης από την εταιρία του Ίλον Μασκ.

Μία γενική διακοπή του συστήματος Starlink στην Ουκρανία θα ήταν περίπλοκη λόγω του ότι χρησιμοποιείται επίσης μαζικά από τον ουκρανικό στρατό για τις επικοινωνίες του.

Ο Φεντόροφ είχε πει την Πέμπτη πως "η απόφαση του Ίλον Μασκ να ενεργοποιήσει επειγόντως το Starlink και να στείλει την πρώτη παρτίδα σταθμών στην Ουκρανία στην αρχή της εισβολής μεγάλης κλίμακας ήταν κρίσιμης σημασίας για την ανθεκτικότητα" της Ουκρανίας.

Τον Μάρτιο του 2025, ο Ίλον Μασκ είχε απειλήσει για λίγο να διακόψει την πρόσβαση του ουκρανικού στρατού στο δίκτυό του προκειμένου να ασκήσει πίεση στον πρόεδρο Βολοντίμρ Ζελένσκι να υπογράψει γρήγορα συμφωνία ειρήνης την οποία επιθυμούσε ο Λευκός Οίκος.

Πηγή: ΚΥΠΕ