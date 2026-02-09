Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η πρώτη τοποθέτηση του Καρόλου για Έπσταϊν και Άντριου - Θα συνεργαστεί με την αστυνομία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο βασιλιάς Κάρολος παρενέβη για πρώτη φορά δημόσια στην υπόθεση Έπσταϊν, δηλώνοντας ότι είναι διατεθειμένος να στηρίξει τις αστυνομικές αρχές

Σε ανακοίνωση των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ αναφέρεται ότι ο μονάρχης έχει καταστήσει σαφή, τόσο με δηλώσεις όσο και με «άνευ προηγουμένου ενέργειες», την έντονη ανησυχία του για τις καταγγελίες που συνεχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη συμπεριφορά του Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες αποτελούν ζήτημα που ο ίδιος ο Άντριου οφείλει να αντιμετωπίσει.

Ωστόσο, τα Ανάκτορα σημειώνουν ότι, εφόσον ζητηθεί, ο βασιλιάς είναι έτοιμος να συνεργαστεί με την αστυνομία «όπως είναι αναμενόμενο», στο πλαίσιο οποιασδήποτε έρευνας.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από την αστυνομία ότι εξετάζει αν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να διερευνηθεί καταγγελία που υπέβαλε η αντιμοναρχική οργάνωση Republic. Η οργάνωση έχει καταγγείλει τον Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος και παραβίαση του νόμου περί επίσημων μυστικών.

Πρόκειται για την πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση του βασιλιά μέχρι σήμερα γύρω από την υπόθεση, σε μια περίοδο που η πίεση προς τη βρετανική μοναρχία εντείνεται λόγω των νέων εξελίξεων που συνδέονται με το σκάνδαλο Έπσταϊν.

Πηγή: Lifo.gr

