Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Άγριο ξύλο στην τουρκική Βουλή την ώρα που ο Ερντογάν υποδεχόταν τον Μητσοτάκη (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

συνεδρίαση διακόπηκε για 15 λεπτά και μάλιστα ένας βουλευτής φέρεται να τραυματίστηκε στη μύτη, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Ξύλο έπεσε στην τουρκική Βουλή κατά τη διάρκεια ορκωμοσίας υπουργών.

Την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδεχόταν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Άγκυρα, ένα πραγματικά ατυχές περιστατικό έλαβε χώρα στην τουρκική εθνοσυνέλευση.

Ξύλο στην τουρκική Βουλή

Όπως μετέδωσε το CNNturk, πριν από την ορκωμοσία στο κοινοβούλιο επικράτησε ένταση. Οι βουλευτές του CHP, του κόμματος της αντιπολίτευσης, κατέλαβαν το βήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς.

Η τελετή χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ένταση. Μια λεκτική διαμάχη εξελίχθηκε σε συμπλοκή ακριβώς πριν από την ορκωμοσία του Ακίν Γκιουρλέκ στο υπουργείο Δικαιοσύνης και του Μουσταφά Τσιφτσί στο υπουργείο Εσωτερικών.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όταν ο Γκιουρλέκ πλησίασε το βήμα για να ορκιστεί υπουργός Δικαιοσύνης, μια ομάδα του CHP προχώρησε επίσης προς το βήμα και ακολούθησε συμπλοκή. Η συνεδρίαση διακόπηκε για 15 λεπτά και μάλιστα ένας βουλευτής φέρεται να τραυματίστηκε στη μύτη, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Στη συνέχεια η ορκωμοσία ολοκληρώθηκε.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα