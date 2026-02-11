Άγριο ξύλο στην τουρκική Βουλή την ώρα που ο Ερντογάν υποδεχόταν τον Μητσοτάκη (βίντεο)

Ξύλο έπεσε στην τουρκική Βουλή κατά τη διάρκεια ορκωμοσίας υπουργών.

Την ώρα που ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδεχόταν τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Άγκυρα, ένα πραγματικά ατυχές περιστατικό έλαβε χώρα στην τουρκική εθνοσυνέλευση.

CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti



2 yeni Bakanın yemin töreni öncesi Meclis'te gerginlik https://t.co/wPeKAUPq3X pic.twitter.com/40646cF39N — CNN TÜRK (@cnnturk) February 11, 2026

Ξύλο στην τουρκική Βουλή

Όπως μετέδωσε το CNNturk, πριν από την ορκωμοσία στο κοινοβούλιο επικράτησε ένταση. Οι βουλευτές του CHP, του κόμματος της αντιπολίτευσης, κατέλαβαν το βήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καβγάς.

Η τελετή χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ένταση. Μια λεκτική διαμάχη εξελίχθηκε σε συμπλοκή ακριβώς πριν από την ορκωμοσία του Ακίν Γκιουρλέκ στο υπουργείο Δικαιοσύνης και του Μουσταφά Τσιφτσί στο υπουργείο Εσωτερικών.

#CANLI - Yeni Bakanlar için TBMM'de yemin töreni düzenleniyor

https://t.co/U54KbUCMvo — Habertürk TV (@HaberturkTV) February 11, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όταν ο Γκιουρλέκ πλησίασε το βήμα για να ορκιστεί υπουργός Δικαιοσύνης, μια ομάδα του CHP προχώρησε επίσης προς το βήμα και ακολούθησε συμπλοκή. Η συνεδρίαση διακόπηκε για 15 λεπτά και μάλιστα ένας βουλευτής φέρεται να τραυματίστηκε στη μύτη, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ.

Στη συνέχεια η ορκωμοσία ολοκληρώθηκε.

