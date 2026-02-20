Καγκελάριος Μερτς: Η Ευρώπη πρέπει να μάθει να μιλά τη γλώσσα της ισχύος

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σε ομιλία του την Παρασκευή σε συνέδριο του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος, στη Στουτγάρδη, έριξε το βάρος στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να μάθει να μιλά τη γλώσσα της ισχύος.

Όπως ανέφερε «είμαστε μάρτυρες μιας μεγάλης αλλαγής στην παγκόσμια τάξη. Η πολιτική της ισχύος ενισχύεται συνεχώς έναντι του διεθνούς δικαίου. Η ισχύς μετρά και πάνω από όλα η στρατιωτική ισχύς. Ο κόσμος γίνεται πιο άγριος και πιο επικίνδυνος, οι κανόνες δεν ισχύουν πλέον και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο των συγκρούσεων».

Ο Καγκελάριος σημείωσε επίσης την υποστήριξή του στην Ουκρανία, λέγοντας «στεκόμαστε στο πλάι του ουκρανικού λαού. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με αυτόν τον συστημικό πόλεμο του εγκληματικού καθεστώτος της Μόσχας, που έχει ως στόχο τον άμαχο πληθυσμό».

Σχετικά με τις ΗΠΑ, ο Καγκελάριος Μερτς είπε ότι «οι ΗΠΑ έχουν απωλέσει το ενδιαφέρον τους να παίξουν το ρόλο μιας δύναμης εγγύησης. Παρά τις όποιες όμως εντάσεις, οι Αμερικανοί παραμένουν φίλοι μας».

Σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, επανέλαβε ότι «η Ευρώπη πρέπει να πάρει στα χέρια της την άμυνά της», καθώς και ότι «δεν είμαστε σε πόλεμο, αλλά ούτε και σε ειρήνη. Έχουμε συνεχείς κυβερνο-επιθέσεις, δολοφονίες μέσα στην Ευρώπη, ξένη προπαγάνδα και παραπληροφόρηση».

Και τόνισε «όποιος σήμερα πιστεύει σε έναν αφελή πασιφισμό, τότε ενισχύει τους πολέμους του μέλλοντος. Η Ευρώπη πρέπει να μάθει να μιλά τη γλώσσα της ισχύος».

