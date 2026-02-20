Τραμπ για ακύρωση δασμών: Θα παραμείνουν σε ισχύ με ένα 10% επιπλέον

Απογοητευμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ακύρωση των δασμών από το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ, λέγοντας ότι η απόφαση αποτελεί ντροπή για το αμερικανικό Έθνος, ωστόσο οπως πρόσθεσε θα υπογράψει διάταγμα για να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

«Είναι βαθιά απογοητευτική η απόφαση», σημείωσε ο αμερικανός πρόεδρος για να προσθέσει πως «ντρέπομαι για κάποιους δικαστές» επειδή «δεν έχουν το θάρρος να κάνουν αυτό που είναι σωστό» για τις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τους τρεις δικαστές που ψήφισαν υπέρ των δασμών, ενώ είπε πως οι ξένες χώρες «που μας κοροϊδεύουν εδώ και χρόνια» τώρα «χορεύουν στους δρόμους».

«Δεν θα χορεύουν για πολύ, αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω», πρόσθεσε λέγοντας πως υπάρχουν άλλες εναλλακτικές πολύ ισχυρότερες για την επιβολή των δασμών που «απορρίφθηκαν λανθασμένα» από το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους δικαστές Τόμας Αλίτο και Κάβανο για τη δύναμη, τη σοφία και την αγάπη τους για τη χώρα μας», δήλωσε ο Τραμπ.

«Θα εισπράξουμε περισσότερα χρήματα και θα είμαστε πολύ πιο δυνατοί. Εισπράττουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια (και θα) συνεχίσουμε να το κάνουμε για να σας δείξουμε πόσο γελοία είναι η απόφαση αυτή» συνέχισε, λέγοντας ότι υπάρχουν δασμοί που παραμένουν σε ισχύ.

«Ξένα συμφέροντα επηρέασαν το δικαστήριο»

Ο Τραμπ χαρακτήρισε άπιστους στο Σύνταγμα και μη πατριώτες για τους έξι δικαστές που ψήφισαν κατά των δασμών.

«Κατά τη γνώμη μου, το δικαστήριο έχει επηρεαστεί από ξένα συμφέροντα και από ένα πολιτικό κίνημα πολύ μικρότερο από ό,τι θα πίστευε ποτέ ο κόσμος», σημείωσε.

«Νομίζω ότι τα ξένα συμφέροντα εκπροσωπούνται από άτομα που πιστεύω ότι έχουν αδικαιολόγητη επιρροή στο Ανώτατο Δικαστήριο, είτε μέσω φόβου είτε σεβασμού είτε φιλικών σχέσεων, δεν ξέρω», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη νίκη του στις εκλογές είπε πως κέρδισε με «σαρωτική νίκη»

«Κέρδισα με διαφορά εκατομμυρίων ψήφων, με όλη την απάτη που έγινε, υπήρξε πολλή, αλλά παρόλα αυτά κερδίσαμε με σαρωτική νίκη.» είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι δασμοί του έχουν τερματίσει «πέντε από τους οκτώ πολέμους»: «Είτε σας αρέσει είτε όχι, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, του Πακιστάν», σημείωσε.

«Οι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ με επιπλεον 10%»

Δίνοντας λεπτομέρειες για το πώς σκοπεύει να διατηρήσει τους δασμούς παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε:

«Δεν χρειάζεται να ζητήσω από το Κογκρέσο δασμούς», προσθέτοντας ότι όλοι οι δασμοί εθνικής ασφάλειας θα «παραμείνουν σε ισχύ».

«Σήμερα θα υπογράψω διάταγμα για την επιβολή συνολικού δασμού 10% βάσει του άρθρου 122, επιπλέον των κανονικών δασμών που ήδη επιβάλλονται.», εξήγησε.

Το άρθρο 122 επιτρέπει στον αμερικανό πρόεδρο να επιβάλει προσωρινά μια «προσωρινή επιβάρυνση εισαγωγών» έως και 15% εάν διαπιστώσει ότι υπάρχουν «μεγάλα και σοβαρά» ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών, για να αποτρέψει μια «επικείμενη» και «σημαντική» υποτίμηση του δολαρίου ΗΠΑ στις αγορές συναλλάγματος.

Θα «πληρώσουν το τίμημα» οι χώρες που φέρονται άσχημα στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τις χώρες που πιστεύει ότι έχουν φερθεί άσχημα στις ΗΠΑ ότι «θα πληρώσουν το τίμημα».

«Και οι χώρες που μας έχουν φερθεί καλά θα τύχουν πολύ καλής μεταχείρισης», πρόσθεσε.

«Θα εισπράξουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια», ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ, cnn.gr