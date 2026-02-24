Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Reuters: Το Ιράν πλησιάζει σε συμφωνία με την Κίνα για την αγορά υπερηχητικών πυραύλων που θα στοχεύουν πλοία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι πύραυλοι έχουν εμβέλεια 290 χλμ. και δυνατότητα αποφυγής αμυντικών συστημάτων

Το Ιράν πλησιάζει σε συμφωνία για την αγορά υπερηχητικών πυραύλων από την Κίνα.

Το Ιράν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Κίνα για την αγορά πυραύλων κρουζ κατά πλοίων, σύμφωνα με έξι άτομα που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων, την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν μια τεράστια ναυτική δύναμη κοντά στις ακτές του Ιράν ενόψει πιθανών επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν και η δυνητική απάντηση στα πολεμικά πλοία του Τραμπ

Η συμφωνία για τους πυραύλους CM-302 κινεζικής κατασκευής είναι σχεδόν έτοιμη, αν και δεν έχει συμφωνηθεί ημερομηνία παράδοσης, σύμφωνα με τα άτομα αυτά που μίλησαν αποκλειστικά στο Reuters.

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι έχουν εμβέλεια περίπου 290 χιλιομέτρων και έχουν σχεδιαστεί για να αποφεύγουν τα αμυντικά συστήματα των πλοίων, πετώντας χαμηλά και γρήγορα.

Η ανάπτυξη τους θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες επίθεσης του Ιράν και θα αποτελέσει απειλή για τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή, σύμφωνα με δύο ειδικούς σε θέματα οπλισμού.

Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τουλάχιστον πριν από δύο χρόνια, αλλά επιταχύνθηκαν μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ κατά του Ιράν τον Ιούνιο, ο οποίος υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ.

Ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Μασούντ Οραέι, ταξίδεψαν στην Κίνα καθώς οι συνομιλίες προχωρούσαν το περασμένο καλοκαίρι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

«Το Ιράν έχει συνάψει στρατιωτικές συμφωνίες και συμφωνείες ασφαλείας με τους συμμάχους του, και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να αξιοποιήσει αυτές τις συμφωνίες», δήλωσε αξιωματούχος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών στο Reuters.

Πηγή: iefimerida.gr

