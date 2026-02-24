Πούτιν: «Οι αντίπαλοί μας γνωρίζουν την κατάληξη οποιασδήποτε επίθεσης εναντίον της Ρωσίας»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα πως οι αντίπαλοι της Μόσχας κατανοούν πιθανόν ποια θα μπορούσε να είναι η κατάληξη οποιασδήποτε επίθεσης εναντίον της Ρωσίας ή των ρωσικών δυνάμεων με τη χρήση ενός «πυρηνικού στοιχείου».

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις αυτές στην υπηρεσία ασφαλείας FSB, τη διάδοχο υπηρεσία της σοβιετικής KGB.

Ο Ρώσος πρόεδρος μιλούσε αφού η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών SVR εξέφρασε νωρίτερα σήμερα ανησυχία σχετικά με αυτό που περιέγραψε ως μια πιθανή μεταφορά στοιχείων τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία.

Λίγο νωρίτερα, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως η Ρωσία θα ενημερώσει τις ΗΠΑ σχετικά με αυτό που λέει πως είναι απόπειρες από την Ουκρανία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Η Ρωσία δεν παρείχε αποδείξεις για τέτοιου είδους προσπάθειες.

Σήμερα η SVR κατήγγειλε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα. Ο Ουσακόφ είπε, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πως αυτό θα επηρεάσει τη θέση της Ρωσίας στις διαπραγματεύσεις για την επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν είπε στη FSB να προστατεύσει καλύτερα τον ενεργειακό τομέα, προειδοποιεί τους εχθρούς να μην πιέσουν υπερβολικά τη Μόσχα

O πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε σήμερα την υπηρεσία ασφαλείας FSB να εντείνει την προστασία των ενεργειακών υποδομών και υποδομών μεταφορών της χώρας, ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, διεξάγονται με τη βοήθεια υπηρεσιών πληροφοριών της Δύσης.

Σε ομιλία που εκφώνησε με αφορμή την τέταρτη επέτειο από την έναρξη του πολέμου, ο επικεφαλής του ρωσικού κράτους προειδοποίησε πως οι εχθροί της Ρωσίας θα μετανιώσουν εάν πιέσουν υπερβολικά τη Μόσχα.

«Δεν κατάφεραν να προκαλέσουν μια στρατηγική ήττα εναντίον της Ρωσίας στο μέτωπο, επομένως ο εχθρός βασίζεται στην ατομική και μαζική τρομοκρατία: αυτό περιλαμβάνει το σφυροκόπημα πόλεων, τις δολιοφθορές υποδομών και τις απόπειρες δολοφονίας κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων», είπε ενώπιον στελεχών της FSB.

«Υπάρχει μια απόλυτη ανάγκη να ηττηθεί η Ρωσία. Αναζητούν οποιονδήποτε τρόπο, ο,τιδήποτε. Θα πιέσουν τους εαυτούς τους σε ακραίο βαθμό και τότε θα το μετανιώσουν», υπογράμμισε.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένως επιτεθεί εναντίον ρωσικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, διυλιστηρίων και λιμανιών κατά τη διάρκεια του πολέμου και η Μόσχα την κατηγορεί για μια σειρά δολοφονιών υψηλόβαθμων αξιωματικών.

Ο Πούτιν, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση, ανέφερε πως ρωσικοί ενεργειακοί αγωγοί στη Μαύρη Θάλασσας θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο.

Εξέδωσε ένα διάταγμα με στόχο «να ενισχυθεί η αντιτρομοκρατική προστασία των ενεργειακών υποδομών και υποδομών μεταφορών και των σημείων δημοσίων συναθροίσεων, να παρασχεθεί η μέγιστη κάλυψη των κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να εφαρμοστούν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ