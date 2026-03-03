Φιντάν: «Πολύ περιορισμένος ο κίνδυνος για την Κύπρο»

Πολύ περιορισμένος ο κίνδυνος για την Κύπρο, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για το ενδεχόμενο στοχοποίησης της Κύπρου από το Ιράν.

Μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους στην Άγκυρα, στον απόηχο της κλιμάκωσης μεταξύ Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είπε: «Δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα μεγάλος κίνδυνος για τη βόρεια Κύπρο. Και στο Νότο εκτιμώ ότι ο κίνδυνος είναι περιορισμένος, πολύ περιορισμένος. Για τις πολιτικές υποδομές δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι ιδιαίτερο».

Αναφερόμενος στη διάρκεια της σύγκρουσης, ο κ. Φιντάν εκτίμησε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επιδιώκει την πλήρη εξουδετέρωση της ιρανικής «απειλής», σημειώνοντας πως, κατά την άποψή του, η στόχευση μετατοπίζεται από τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν προς το ίδιο το καθεστώς.

Υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιχείρησε να αποτρέψει τον πόλεμο, καταθέτοντας «δημιουργικές προτάσεις» και ότι, όπως ανέφερε, «καθυστέρησε» ακόμη και την έναρξή του. Περιέγραψε ως ελάχιστο σενάριο τερματισμού την αποδυνάμωση βασικών στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης και ως μέγιστο μια αλλαγή καθεστώτος, εξέλιξη που θα απαιτούσε ευρύτερη και παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Ιράν επιχειρεί να αυξήσει το κόστος μέσω πλήγματος ενεργειακών στόχων στον Κόλπο, εκτιμώντας ωστόσο ότι η στρατηγική πίεσης προς τρίτες χώρες για να επηρεάσουν την Ουάσιγκτον ενδέχεται να μην αποδώσει.

Σε ερώτηση αν υπάρχει πιθανότητα οι επιθέσεις να στραφούν κατά της Τουρκίας, ο κ. Φιντάν απάντησε ότι, ανεξάρτητα από το ιρανικό σκέλος, «η Τουρκία προστατεύει πάντα τον εαυτό της» και διαθέτει «τη βούληση και την ικανότητα» να το πράξει.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι η απευθείας στοχοποίηση αμερικανικών βάσεων από το Ιράν σε αραβικές χώρες αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής κρίσης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι το κλείσιμό τους προκαλεί σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Το «πιο αρνητικό σενάριο», όπως το περιέγραψε, θα ήταν μια παρατεταμένη κλιμάκωση που θα συμπαρέσυρε ολόκληρη την περιοχή σε αποσταθεροποίηση, με σημαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια.

Για την παρουσία του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) στο Ιράν, ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά ενδεχόμενες κινήσεις και συμπράξεις κουρδικών ομάδων, τονίζοντας ότι τέτοιες οργανώσεις εκμεταλλεύονται συνθήκες κρατικής αδυναμίας και αστάθειας.

Συνέδεσε το θέμα με τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία για ένα «περιβάλλον χωρίς τρομοκρατία», υποστηρίζοντας ότι η περιφερειακή σταθερότητα σε Συρία, Ιράκ και Ιράν αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Σχετικά με το ενδεχομενο μεταναστευτικού κύματος, ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι οι τουρκικές αρχές έχουν εκπονήσει σχέδια σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν επιτρέπει την έξοδο πολιτών του μέσω των συνόρων, συνεπώς δεν καταγράφεται ροή προς την Τουρκία.

Διαβεβαίωσε ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο και ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους, χώρες του Κόλπου και τις ΗΠΑ με στόχο την αποκλιμάκωση και την επιστροφή στη διπλωματία. Όπως είπε, πρόκειται για πολυεπίπεδη διαπραγμάτευση που αφορά τόσο τη διακοπή των επιθέσεων όσο και τους όρους τερματισμού της σύγκρουσης.

Τέλος, σημείωσε ότι η κλιμάκωση επηρεάζει αρνητικά και τις εξελίξεις στη Γάζα, καθώς μεταβάλλει τις προτεραιότητες των εμπλεκόμενων χωρών.

Πηγή: ΚΥΠΕ