Ποιος είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο γιος και φερόμενος διάδοχος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φέρεται σύμφωνα με δηλώσεις μέλους της Συνέλευσης των Ειδικών του Ιράν να είναι ο διάδοχος του πατέρα του στην ηγεσία της χώρας.

O 56χρονος είναι ο δεύτερος γιος του αγιατολάχ, του ανώτατου ηγέτη που σκοτώθηκε το Σάββατο (28/2). Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γεννήθηκε το 1969 στη Μαχσάντ, ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο στο Ιράν, περίπου μια δεκαετία πριν από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Γνωστός για τους στενούς δεσμούς του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, εντάχθηκε για πρώτη φορά στο Ισλαμικό στρατιωτικό σώμα γύρω στο 1987, αφού τελείωσε το λύκειο. Υπηρέτησε κατά την τελευταία περίοδο του μακρού πολέμου του Ιράν με το Ιράκ, από το 1980 έως το 1988, όπως αναφέρερουν οι New York Times.

Την επόμενη χρονιά, ο πατέρας του ονομάστηκε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον αποβιώσαντα Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συνέχισε τις σπουδές του με τους πιο αξιοσέβαστους κληρικούς της χώρας στο Κομ και δίδαξε ο ίδιος σε ένα θρησκευτικό σεμινάριο, δημιουργώντας δεσμούς με τη θρησκευτική ηγεσία.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν είναι μια πολύ γνωστή προσωπικότητα και εργαζόταν στο παρασκήνιο.Το 2005, μετά την εκλογή του συντηρητικού υποψηφίου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ως προέδρου, οι μεταρρυθμιστές κατηγόρησαν τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ότι συνεργάστηκε με θρησκευτικούς ηγέτες και τους Φρουρούς της Επανάστασης για να εξασφαλίσει τη νίκη του σχετικά άγνωστου υποψηφίου που προτιμούσαν.

Ο Μεχντί Καρουμπί, μεταρρυθμιστής και ένας από τους ανταγωνιστές του κ. Αχμαντινετζάντ, είχε επικρίνει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατηγορώντας «τον γιο ενός αφέντη» ότι παρενέβη στις εκλογές. Ο ανώτατος ηγέτης εκείνη την εποχή υπερασπίστηκε τον γιο του, λέγοντας ότι «είναι ο ίδιος αφέντης, όχι γιος αφέντη».

Το 2024, η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων του Ιράν συνεδρίασε για να σχεδιάσει τη διαδοχή του ανώτατου ηγέτη. Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε εκείνη την εποχή ότι ο γιος του θα έπρεπε να αποκλειστεί.

Η επιλογή του μπορεί να αναστατώσει το Ιράν. Η Ισλαμική επανάσταση του 1979 ανέτρεψε τον σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί και, μαζί του, όπως φαινόταν, τη δυναστική μεταβίβαση της εξουσίας, αντικαθιστώντας την με την κυριαρχία των κληρικών.

Η ανάληψη της εξουσίας από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα μπορούσε να εξοργίσει τους Ιρανούς που βγήκαν στους δρόμους νωρίτερα φέτος.

Ωστόσο, η επιλογή του θα έστελνε ένα μήνυμα, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές, ότι οι σκληροπυρηνικοί που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης παραμένουν στην εξουσία, υποδηλώνοντας ότι λίγα θα αλλάξουν σύντομα. Η σύζυγος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, Ζάχρα Αντέλ, η μητέρα του, Μανσουρέ Χοτζαστέχ Μπαγερζαντέχ, και ένας γιος του σκοτώθηκαν μαζί με τον πατέρα του σε επιθέσεις το Σάββατο, ανακοίνωσε η ιρανική κυβέρνηση.

