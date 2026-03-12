Τι ζητούν το Ιράν και οι ΗΠΑ για να λήξει ο πόλεμος

Καθώς ο πόλεμος στο Ιράν πλησιάζει τις δύο εβδομάδες, οι απαιτήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών για τον τερματισμό της σύγκρουσης παραμένουν διαφορετικές, δημιουργώντας αβεβαιότητα για το πότε και πώς θα έρθει η ειρήνη.

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, έθεσε τρεις βασικές προϋποθέσεις για την ειρήνη. Την αναγνώριση των νόμιμων δικαιωμάτων του Ιράν, την καταβολή αποζημιώσεων και τη λήψη δεσμευτικών διεθνών εγγυήσεων ώστε να μην υπάρξει μελλοντική επίθεση κατά της χώρας.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και όχι ο πρόεδρος, έχει τον τελευταίο λόγο για ζητήματα πολέμου και ειρήνης.

Οι προϋποθέσεις του Ιράν έρχονται σε αντίθεση με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί μόνο με την «απεριόριστη παράδοση όπλων» από το Ιράν.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει σημειώσει ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει σύντομα» και ότι οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ έχουν ήδη επιτευχθεί.

Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, οι βασικοί στόχοι της αμερικανικής στρατηγικής περιλαμβάνουν την καταστροφή των ιρανικών πυραύλων και της βιομηχανίας πυραυλικής τεχνολογίας, την εξάλειψη της απειλής από τους ιρανικούς αντιπροσώπους στην περιοχή και την αποτροπή του Ιράν από το να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ είχε εκτιμήσει ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, ενώ ο Λευκός Οίκος ανέφερε ένα εύρος τεσσάρων έως έξι εβδομάδων.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα νικήσουν το Ιράν «στο χρονοδιάγραμμά μας». Αντίθετα, το Ισραήλ, που εμπλέκεται επίσης στις επιχειρήσεις, έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει τον πόλεμο κατά του Ιράν «χωρίς χρονικό όριο».

Η ασάφεια γύρω από τις απαιτήσεις των πλευρών και τη διάρκεια της σύγκρουσης εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση και καθιστά κρίσιμο κάθε βήμα προς την ειρήνη.

