Τραμπ προς ΝΑΤΟ: «Πολύ κακό μέλλον» αν οι σύμμαχοι δεν στηρίξουν το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ κακό μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν στηρίξουν τις ΗΠΑ στην προσπάθεια ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ, σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύθηκε την Κυριακή.

Ο Τραμπ τόνισε ότι θα μπορούσε να αναβάλει τη σύνοδό του με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αργότερα αυτόν τον μήνα, καθώς ασκεί πίεση στην Κίνα να συμβάλει στην απεμπλοκή αυτής της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, η οποία αποτελεί ζωτικό σημείο για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

«Είναι απολύτως φυσιολογικό ότι όσοι είναι οι ωφελούμενοι των Στενών πρέπει να συμβάλουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί κάτι κακό εκεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους Financial Times, υπογραμμίζοντας την ευθύνη των συμμάχων και των μεγάλων δυνάμεων για τη σταθερότητα της περιοχής.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι απαιτεί από περίπου επτά χώρες να στείλουν πολεμικά πλοία για να κρατήσουν τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά, καθώς η τιμή του πετρελαίου αυξάνεται δραματικά λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να κατονομάσει τις χώρες με μεγάλο ποσοστό εξάρτησης από πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, με τις οποίες οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται τη συμμετοχή τους σε μια διεθνή συμμαχία για την προστασία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, από την οποία διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

«Απαιτώ από αυτές τις χώρες να προστατεύσουν τη δική τους περιοχή, γιατί είναι δική τους», δήλωσε ο Τραμπ ενώ επέστρεφε στην Ουάσιγκτον από τη Φλόριντα με το Air Force One, υπογραμμίζοντας ότι τα Στενά δεν είναι ζωτικής σημασίας για τις ΗΠΑ λόγω των δικών τους αποθεμάτων πετρελαίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η Κίνα παίρνει περίπου το 90% του πετρελαίου της από τα Στενά, ενώ οι ΗΠΑ πολύ λίγο, αλλά δεν επιβεβαίωσε αν η Κίνα θα συμμετάσχει στη συμμαχία. Προηγούμενες εκκλήσεις του περιλάμβαναν τη Γαλλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Βρετανία.

Την ίδια στιγμή, ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Άμπας Αραγτσί, δήλωσε στο CBS ότι η Τεχεράνη έχει δεχθεί επαφές από αρκετές χώρες για ασφαλή διέλευση των πλοίων τους, αλλά ότι η απόφαση ανήκει στις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι τα Στενά είναι ανοιχτά για όλους εκτός των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Πηγές: Reuters, Associated Press