Άφαντος παραμένει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ενώ CIA και Μοσάντ αναζητούν ίχνη ζωής του

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι υπηρεσίες κατασκοπείας ανέμεναν από τον Χαμενεΐ να απευθύνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα για το Nowruz, όπως συνήθιζε ο πατέρας του

Σημάδια ζωής του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος παραμένει άφαντος μετά την ανακήρυξή του ως νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, αναζητούν η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), η Μοσάντ του Ισραήλ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, οι υπηρεσίες κατασκοπείας ανέμεναν από τον Χαμενεΐ να απευθύνει βιντεοσκοπημένο μήνυμα για το Nowruz, όπως συνήθιζε ο πατέρας του. Ωστόσο, τελικά εκδόθηκε μόνο γραπτή δήλωση, χωρίς δημόσια εμφάνιση.

«Δεν έχουμε αποδείξεις ότι είναι πραγματικά αυτός που δίνει τις εντολές», ανέφερε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, ενώ Αμερικανός αξιωματούχος περιέγραψε την κατάσταση ως «πέρα από το παράξενο».

Ο ίδιος Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε: «Δεν πιστεύουμε ότι οι Ιρανοί θα έμπαιναν σε τόσο κόπο για να επιλέξουν έναν νεκρό ως ανώτατο ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι έχει αναλάβει τα ηνία».

Άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι η CIA εξετάζει την αυθεντικότητα των φωτογραφιών του Χαμενεΐ που δημοσιεύθηκαν μαζί με το μήνυμα για το Nowruz, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι πρόσφατες. Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιαν δημοσιοποίησε βιντεοσκοπημένη δήλωση.

«Θα περιμέναμε να δούμε και τον Μοτζτάμπα με κάποιον τρόπο. Δεν αξιοποίησε την ευκαιρία ούτε τήρησε την παράδοση», σημειώνει ο αξιωματούχος, προσθέτοντας: «Είναι ένα μεγάλο καμπανάκι κινδύνου».

Πηγή: cnn.gr

 

 

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

