Εκλογές στην Ουγγαρία: Bαριά ήττα Όρμπαν δείχνουν τα επίσημα αποτελέσματα – 132 από τις 199 έδρες παίρνει ο Μαγιάρ

Οι προβολές με καταμετρημένο το 29,2% των ψήφων στις ουγγρικές βουλευτικές εκλογές φέρουν το αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza να κερδίσει 132 έδρες στο 199μελές κοινοβούλιο, ανακοίνωσε απόψε το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο (NVI).

Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, το κόμμα Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν κερδίζει 59 έδρες.

«Ευχαριστώ Ουγγαρία», έγραψε στο λογαριασμό του στο Facebook ο ηγέτης του Tisza Πέτερ Μαγιάρ.

Συμμετοχή – ρεκόρ στον μετακομμουνιστικό βίο της χώρας

Η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ.

Τα εκλογικά τμήματα έκλεισαν στις 20:00 ώρα Κύπρου με τη συμμετοχή στις 19.30 να έχει φθάσει το 77,80%, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ του 70,5% που είχε επιτευχθεί στις βουλευτικές εκλογές του 2002.

Ο μακροβιότερος ηγέτης της ΕΕ

Πρόκειται για την πιο σημαντική εκλογική αναμέτρηση της Ευρώπης φέτος, όπως έχει χαρακτηριστεί από πολλούς αναλυτές, καθώς θα μπορούσε να εκθρονίσει τον λαϊκιστή πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν μετά από 16 χρόνια στην εξουσία. Είναι ο μακροβιότερος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας από τους μεγαλύτερους επικριτές της, ενώ η πολιτική πορεία του έχει χαρακτηριστεί από οβιδιακές μεταμορφώσεις: φιλελεύθερος και σφόδρα αντισοβιετικός στις πρώτες μέρες του έως εθνικιστής και φίλα προσκείμενος προς τη Ρωσία στη συνέχεια, ενώ επανειλημμένα εγκωμιάζεται από την παγκόσμια ακροδεξιά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο 62χρονος Όρμπαν δήλωσε ότι η προεκλογική εκστρατεία ήταν «μια μεγάλη εθνική στιγμή» και ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του κόμματός του Fidesz για το έργο τους. Στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση, κάλεσε τους συμπατριώτες του να επιλέξουν τη σταθερότητα.

Από την πλευρά του, ο Μαγιάρ στις δηλώσεις του είπε ότι οι εκλογές είναι «μια επιλογή μεταξύ Ανατολής ή Δύσης, προπαγάνδας ή ειλικρινούς δημόσιου διαλόγου, διαφθοράς ή καθαρής δημόσιας ζωής».

Τέσσερις θητείες

Κατά τη διάρκεια των 16 ετών που βρίσκεται στην εξουσία, ο Όρμπαν έχει επιβάλλει σκληρή καταστολή των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των ελευθεριών των μέσων ενημέρωσης, έχει υπονομεύσει πολλούς από τους θεσμούς της Ουγγαρίας, ενώ παράλληλα έχει κατηγορηθεί ότι κατηύθυνε μεγάλα χρηματικά ποσά προς μια επιχειρηματική ελίτ που τον στηρίζει. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Την ίδια ώρα, έχει προκαλέσει σοβαρές εντάσεις στη σχέση της χώρας του με την ΕΕ, χρησιμοποιώντας το δικαίωμα βέτο για να εμποδίσει σημαντικές αποφάσεις των 27. Πιο πρόσφατα, μπλόκαρε ένα δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία.

Σοβαρός αντίπαλος

Όμως τώρα, μετά τη νίκη του σε τέσσερις συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, έχουν εμφανιστεί ενδείξεις ότι ο απόλυτος έλεγχος του Όρμπαν στην πολιτική της Ουγγαρίας μπορεί να φτάνει στο τέλος του.

Σε χρόνο ρεκόρ, ο Πέτερ Μαγιάρ αναδείχθηκε σε σοβαρό αντίπαλο του Όρμπαν. Ο 45χρονος ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος Tisza, το οποίο προηγείται σε ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις, διεξήγαγε μια προεκλογική εκστρατεία εστιάζοντας σε ζητήματα που επηρεάζουν τους απλούς ψηφοφόρους, όπως η άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τομείς της δημόσιας υγείας και των μεταφορών, στηλιτεύοντας παράλληλα αυτό που περιγράφει ως «αχαλίνωτη διαφθορά της κυβέρνησης».

Πρώην μέλος του κόμματος του Όρμπαν Fidesz, ο Μαγιάρ αποχώρησε το 2024 και ίδρυσε το Tisza. Έκτοτε, περιοδεύει ασταμάτητα στην Ουγγαρία, πραγματοποιώντας συγκεντρώσεις σε πόλεις και χωριά. Κατά την προεκλογική εκστρατεία, έφτασε να επισκέπτεται έως και έξι πόλεις καθημερινά.

Το Tisza κέρδισε το 30% των ψήφων στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2024 και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της κυρίαρχης, κεντροδεξιάς πολιτικής ομάδας, με ηγέτες που κυβερνούν τα 12 από τα 27 κράτη της ΕΕ.

Τα εμπόδια των εκλογών για τον Μαγιάρ

Σε κάθε περίπτωση, το Tisza έχει να αντιμετωπίσει μια δύσκολη μάχη. Ο Όρμπαν έχει υπό τον έλεγχό του τα δημόσια μέσα ενημέρωσης της Ουγγαρίας, ενώ και το μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών μέσων τον στηρίζουν, με αποτέλεσμα να διαθέτει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη διάδοση του μηνύματός του.

Σύμφωνα με τον νέο εκλογικό νόμο που πέρασε ο Όρμπαν, το Tisza θα χρειαστεί περίπου 5% περισσότερες ψήφους από το Fidesz για να επιτύχει απλή πλειοψηφία.

Επιπλέον, περίπου 300 χιλιάδες Ούγγροι σε γειτονικές χώρες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές μέσω επιστολικής ψήφου και παραδοσιακά ψηφίζουν συντριπτικά υπέρ του κόμματος του Όρμπαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / ertnews