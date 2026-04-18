Ουκρανία: Άνδρας άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου - Αναφορές για αρκετούς νεκρούς (βίντεο)

Η αστυνομία προσπαθεί τώρα να τον συλλάβει εντός του σούπερ μάρκετ, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους, και στη συνέχεια οχυρώθηκε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Η αστυνομία προσπαθεί τώρα να τον συλλάβει εντός του σούπερ μάρκετ, δήλωσε ο δήμαρχος.

«Μια ειδική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη για τη σύλληψη του άνδρα που ξεκίνησε τους πυροβολισμούς και βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ», δήλωσε ο Βιτάλι Κλίτσκο μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram για το περιστατικό στην περιοχή Χολοσίεβσκι της πρωτεύουσας.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, πυροβολισμοί ακούγονται επίσης εντός του σούπερ μάρκετ. Ως αποτέλεσμα των πυροβολισμών, υπάρχουν τραυματίες και αρκετοί νεκροί», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

