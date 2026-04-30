Τις προοπτικές της οικονομίας και διεθνείς προκλήσεις συζήτησαν ΥΠΟΙΚ και Διευθυντής IMF

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Κεραυνός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κ. Clicq για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία

Ανταλλαγή απόψεων για θέματα που άπτονται της κυπριακής οικονομίας, των προοπτικών ανάπτυξης  καθώς και για τις τρέχουσες γεωπολιτικές και διεθνείς οικονομικές προκλήσεις, είχε την Πέμπτη ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του IMF, Jeroen Clicq.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών, ο κ. Κεραυνός εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον κ. Clicq για την άριστη και εποικοδομητική συνεργασία.

Επίσης, διαβεβαίωσε τον νέο Εκτελεστικό Διευθυντή του ΔΝΤ για τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και ΔΝΤ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε περισσότερα