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| Οικονομία

Τμήμα Φορολογίας: Υποχρεωτική καταβολή ενοικίου με ηλεκτρονικά μέσα από 1η Ιουλίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας

Την υποχρεωτική καταβολή ενοικίου με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής από την 1η Ιουλίου 2026 υπενθυμίζει, σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Φορολογίας.

Στην ανακοίνωση, το Τμήμα Φορολογίας αναφέρει ότι, με βάση το άρθρο 48Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Ν.4/1978, όπως αυτό θεσπίστηκε στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, από την 1η Ιουλίου 2026 η καταβολή ενοικίων που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Κύπρου διενεργείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού εμβάσματος, ή πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

«Η πιο πάνω υποχρέωση εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του ύψους του ενοικίου και του είδους χρήσης της ακίνητης ιδιοκτησίας», προσθέτει.

Σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, κάθε δικαιούχος ενοικίου που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Κύπρου δεν δύναται να αποδέχεται την είσπραξη τέτοιου ενοικίου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πέραν αυτών που καθορίζονται πιο πάνω.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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