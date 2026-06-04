Για θέρμανση - ψύξη το 70% της κατανάλωσης νοικοκυριών στην Κύπρο

Η θέρμανση και η ψύξη αντιστοιχούν περίπου στο 70% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών, στην Κύπρο, σύμφωνα με νέα έκθεση για την κατάσταση της αγοράς αντλιών θερμότητας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Κομισιόν (JRC), την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την έκθεση η Κύπρος έχει περίπου 81% λιγότερες βαθμοημέρες θέρμανσης από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, αλλά 610% περισσότερες βαθμοημέρες ψύξης, γεγονός που επηρεάζει τη χρήση των ενεργειακών συστημάτων στα κτίρια. Την ίδια ώρα, περίπου το 15% των νοικοκυριών στην Κύπρο δεν μπορεί να διατηρήσει επαρκώς θερμαινόμενο το σπίτι του, ενώ το 8% εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης βασίζονται σε συγκεντρωτικά δημόσια δεδομένα από πηγές όπως η Eurostat, το EurObserv’ER, η Ευρωπαϊκή Ένωση Αντλιών Θερμότητας, καθώς και εθνικές στατιστικές αρχές.

Η έκθεση περιλαμβάνει αναλυτική αποτύπωση της κατάστασης στην Κύπρο, όπου η θέρμανση και η ψύξη αντιστοιχούν περίπου στο 70% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών. Παράλληλα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν περίπου το 43% της συνολικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη σε όλους τους τομείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 150.000 νοικοκυριά στην Κύπρο χρησιμοποιούν λέβητα πετρελαίου ή αερίου για θέρμανση, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 39% του συνόλου των νοικοκυριών.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Όπως καταγράφεται, οι αντλίες θερμότητας στην Κύπρο χρησιμοποιούνται κυρίως για ψύξη, με την παραγόμενη ψύξη να υπερβαίνει την αντίστοιχη χρήση για θέρμανση περισσότερο από πέντε φορές.

Στην ενεργειακή αποδοτικότητα, η αντικατάσταση ενός λέβητα πετρελαίου με ηλεκτρική αντλία θερμότητας εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 83%, ενώ η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται στο 68%. Επισημαίνεται ότι η ακριβής εξοικονόμηση ενέργειας εξαρτάται από παράγοντες όπως η θερμομόνωση του κτιρίου, η αποδοτικότητα της αντλίας θερμότητας και η συμπεριφορά των χρηστών.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η μέση τελική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση χώρων εκτιμάται σε 22 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κτιριακό απόθεμα, καθώς το 57% των κτιρίων στην Κύπρο έχουν κατασκευαστεί πριν από το 2000, δηλαδή πριν από την υιοθέτηση αυστηρότερων προτύπων ενεργειακής απόδοσης. Η χώρα παρουσιάζει επίσης χαμηλότερες ανάγκες θέρμανσης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σημαντικά υψηλότερες ανάγκες ψύξης.

Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρος έχει περίπου 81% λιγότερες βαθμοημέρες θέρμανσης από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, αλλά 610% περισσότερες βαθμοημέρες ψύξης, γεγονός που επηρεάζει τη χρήση των ενεργειακών συστημάτων στα κτίρια.

Σε επίπεδο ενεργειακής μετάβασης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχο τον διπλασιασμό των ετήσιων ρυθμών ενεργειακής ανακαίνισης κτιρίων έως το 2030, με τις παρεμβάσεις να συνδέονται με τη μείωση εκπομπών και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Η έκθεση σημειώνει ότι οι αντλίες θερμότητας αποδίδουν καλύτερα σε κτίρια υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, ενώ η απανθρακοποίηση του τομέα της θέρμανσης εξαρτάται τόσο από την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος όσο και από την υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών.

Στο χρηματοδοτικό σκέλος, επισημαίνεται ότι η υιοθέτηση αντλιών θερμότητας επηρεάζεται από το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, καθώς και από τα διαθέσιμα προγράμματα επιδότησης. Οι αντλίες θερμότητας καθίστανται ανταγωνιστικές όταν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι έως περίπου τριπλάσια της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης.

Σύμφωνα με την έκθεση, περίπου το 15% των νοικοκυριών στην Κύπρο δεν μπορεί να διατηρήσει επαρκώς θερμαινόμενο το σπίτι του, ενώ το 8% εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Παράλληλα, υπάρχουν διαθέσιμες επιδοτήσεις που καλύπτουν έως και το 60% του κόστους εγκατάστασης αντλιών θερμότητας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ