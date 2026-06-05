Κέρδη 0,6% την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου για το ΧΑΚ

Με κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, το οποίο παρουσίασε μικρή αύξηση σε ποσοστό 0,6% την πρώτη εβδομάδα Ιουνίου. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στην τελευταία συνεδρία της εβδομάδας στις 298,79 μονάδες, σημειώνοντας ημερήσια άνοδο 0,42%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 180,81 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0,39%, ενώ η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €497.892.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε κέρδη 0,30%, η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,35% και τα Ξενοδοχεία 4,06%, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες σημείωσαν πτώση 1,19%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €271.618 (τιμή κλεισίματος €9,54 - άνοδος 1,27%), της Atlantic Insurance με €78.269 (τιμή κλεισίματος €2,54 - άνοδος 2,42%), της Δήμητρα Επενδυτική με €43.717 (τιμή κλεισίματος €1,675 - πτώση 1,18%), της Πετρολίνα με €24.994 (τιμή κλεισίματος €1,22 – χωρίς μεταβολή) και της FW Woolworth με €22.649 (τιμή κλεισίματος €0,232 - πτώση 0,85%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 11 πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 225.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την εισαγωγή 130.200.000 επιπρόσθετων μετοχών της εισηγμένης εταιρείας «Yoda Plc» στη ΝΕΑ Αγορά του ΧΑΚ, ονομαστικής αξίας €0,50 οι οποίες παραχωρήθηκαν με τιμή διάθεσης €1,10 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Αναφέρει ότι οι μετοχές εισάγονται ταυτόχρονα και στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ σύμφωνα με τα Άρθρα 10(1) και (3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμου.

Σύμφωνα με το ΧΑΚ, οι νέες μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 2.397.676.419 και η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει την Τρίτη, 9 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ