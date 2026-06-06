Κάτω από $60.000 το Bitcoin για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2024

Κάτω από τα 60.000 δολάρια υποχώρησε την Παρασκευή το Bitcoin, που είναι το χαμηλότερο του επίπεδό από τον Οκτώβριο του 2024, στο οποίο βρισκόταν λίγο πριν από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία το ώθησε σε ιστορικό υψηλό επίπεδο.

Το κρυπτονόμισμα υποχωρούσε κατά περίπου 6% γύρω στις 16:15 GMT, στα 59.770 δολάρια, πριν περιορίσει ελαφρώς τις απώλειές του στη συνέχεια.

Η εκλογή του Τραμπ, ένθερμου υποστηρικτή των κρυπτονομισμάτων, στον Λευκό Οίκο για δεύτερη θητεία τον Νοέμβριο του 2024 πυροδότησε κύμα ενθουσιασμού, στέλνοντας την τιμή του Bitcoin στα ύψη, σχεδόν στα 110.000 δολάρια.

Η τρέχουσα πτώση στο Bitcoin έχει προκληθεί από παράγοντες όπως είναι κύμα πωλήσεων από εταιρείες, σύμφωνα με την Έμμα Μπερνούα, σύμβουλο στην εταιρεία Eurosagency.

Μια απροσδόκητη πώληση από την εταιρεία Strategy - έναν από τους πιο εξέχοντες κατόχους του Βitcoin - κλόνισε την εμπιστοσύνη στο κρυπτονόμισμα. Η εταιρεία αποκάλυψε ότι πούλησε 32 BTC από τα αποθεματικά της.

"Αν και το ποσό ήταν ελάχιστο, η συμβολική σημασία είναι σημαντική", είπε η Μπερνούα.

«Η αγορά γενικά θεωρούσε ότι η Strategy δεν είχε καμία πρόθεση να πουλήσει τα Βitcoin της και θα συνέχιζε να συσσωρεύει ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ