ΥΠΟΙΚ: Φορολογική συμφωνία με κυβέρνηση της Κιργισίας

Υπογράφηκε σήμερα στην Μπισκέκ της Κιργισίας, η Σύμβαση για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με φόρους πάνω στο Εισόδημα και πάνω στο Κεφάλαιο και για την Παρεμπόδιση της Φοροδιαφυγής και Φοροαποφυγής μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κιργισίας.

Εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, τη Σύμβαση υπόγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και εκ’ μέρους της Κυβέρνησης της Κιργισίας η Σύμβαση υπογράφθηκε από τον Υπουργό Οικονομίας και Εμπορίου της Κιργισίας Bakyt Sydykov.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η υπογραφή της υπό σύμβασης σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών οικονομικών, εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Κιργισίας.

Με αυτό το τρόπο, τονίζεται, ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της φορολογίας, μειώνοντας το διοικητικό και φορολογικό βάρος, χωρίς να δημιουργούνται ευκαιρίες για φοροδιαφυγή ή φοροαποφυγή.

Μέσω της διακρατικής Σύμβασης διασφαλίζεται σαφής φορολογικός χειρισμός των συναλλαγών, μεταξύ των δυο κρατών, παρέχοντας βεβαιότητα και σταθερότητα στους φορολογουμένους και επενδυτές. Η Σύμβαση προβλέπει την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών καθώς και ρυθμίζει τη διαδικασία επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Η διεύρυνση, διατήρηση και επικαιροποίηση, του δικτύου Συμβάσεων Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας, είναι για την Κυβέρνηση υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας, ειδικά με εταίρους όπως η Κιργισία αφού αναμένεται να συμβάλλει περαιτέρω στην ενίσχυση και προώθηση της χώρας μας ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο.