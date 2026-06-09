Ο Νικόλας Πρέντζας νέος Γενικός Διευθυντής (Chief Operations Officer) στην Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τον διορισμό του κ. Νικόλα Πρέντζα στη θέση του Γενικού Διευθυντή (Chief Operations Officer) ενισχύοντας περαιτέρω τη διοικητική της ομάδα στην Κύπρο, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για συνεχή εξέλιξη, λειτουργική αριστεία και επιτάχυνση του ψηφιακού της μετασχηματισμού.

Ο κ. Πρέντζας διαθέτει εκτενή εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, με άμεση ευθύνη μεταξύ άλλων στους τομείς των λειτουργιών και της τεχνολογίας. Κατά τη διάρκεια της πορείας του έχει ηγηθεί του σχεδιασμού και της υλοποίησης σύγχρονων ψηφιακών τραπεζικών πλατφορμών, της ανάπτυξης προϊόντων δανεισμού και πληρωμών, καθώς και της αξιοποίησης αυτοματισμών για τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Παράλληλα, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα επέκτασης δραστηριοτήτων και ανάπτυξής διασυνοριακών εργασιών. Πιο πρόσφατα, από τη θέση του Chief of Staff σε διεθνή οργανισμό, ηγήθηκε στρατηγικών πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και τη βελτίωση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας.

Ο κ. Πρέντζας είναι απόφοιτος του University of Cambridge, κάτοχος BA (Hons) στην Πληροφορική και μεταπτυχιακών τίτλων (MPhil & MA).

Δήλωση CEO, κ. Γ. Αγιουτάντη

Η τράπεζά μας εξελίσσεται διαρκώς, επενδύοντας στους ανθρώπους της και ενισχύοντας τις δυνατότητές της σε όλους τους τομείς λειτουργίας της. Η ένταξη του κ. Πρέντζα στη Διοίκηση της Τράπεζας έρχεται σε μια περίοδο όπου επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό της προς ένα πιο σύγχρονο, ευέλικτο και αποδοτικό μοντέλο. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η στρατηγική του προσέγγιση σε θέματα τεχνολογίας και λειτουργιών αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών μας προς τους πελάτες μας.

Δήλωση COO, κ. Ν. Πρέντζα

Εντάσσομαι στην Εθνική Τράπεζα σε μια περίοδο υψηλών απαιτήσεων και φιλόδοξης στρατηγικής. Σε ένα περιβάλλον διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης, προτεραιότητά μου είναι να ενισχύσω την εμπειρία και την εξυπηρέτηση του πελάτη, με λύσεις απλές στη χρήση, αξιόπιστες και σχεδιασμένες με προοπτική.

Σχετικά με την Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο

Η Εθνική Τράπεζα είναι μία Τράπεζα με μοναδική ιστορία, αλλά και δυναμικό μέλλον. Με παρουσία στην Κύπρο από το 1910, και ως ξεχωριστή νομική οντότητα από το 1994, η Τράπεζα σήμερα, λειτουργεί με ένα σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο που εστιάζει στις εταιρική τραπεζική, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης, trade finance, καταθετικά προϊόντα & κάρτες για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Ταυτόχρονα, επενδύει σταθερά στη βελτίωση της εμπειρίας της εξυπηρέτησης του πελάτη καθώς και στο συνεχή εμπλουτισμό των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τα ψηφιακά της κανάλια. Με επίκεντρο τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της κοινωνίας, η Εθνική Τράπεζα) παραμένει σταθερά ανθρώπινη, αξιόπιστη, αποτελεσματική και στηρίζει με συνέπεια την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Η Τράπεζα σήμερα απασχολεί πάνω από 140 άτομα και λειτουργεί σε 2 κεντρικά καταστήματα στη Λευκωσία και τη Λεμεσό.