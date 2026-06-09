Στέλλα Μιχαηλίδου: Οι κρατικές ενισχύσεις εργαλείο πολιτικής για ανάπτυξη και συνοχή ΕΕ

Οι κρατικές ενισχύσεις δεν αποτελούν απλώς ένα τεχνικό ή νομικό ζήτημα αλλά αντίθετα, συνιστούν ένα εργαλείο πολιτικής που συμβάλλει στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και στη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου, μετά τη Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τις Κρατικές Ενισχύσεις (ΟΕΚΕ), που έγινε στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη, το απόγευμα της Τρίτης, μετά τη Συνάντηση, η οποία έγινε για πρώτη φορά στην Κύπρο ύστερα από εισήγηση της Εφόρου, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι το μήνυμα ότι παραμένει ύψιστη προτεραιότητα, η ανάγκη συνεχούς συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων να παραμένουν αποτελεσματικοί, σύγχρονοι και προσαρμοσμένοι στις νέες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

«Η σημερινή μας συνάντηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση όλων μας να εργαζόμαστε από κοινού για μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική ευρωπαϊκή οικονομία», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στις εργασίες της συνάντησης, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι εξετάστηκαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν σήμερα όλα τα κράτη μέλη, όπως οι πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τις Κρατικές Ενισχύσεις, την βασική αρχή του κινήτρου, την εφαρμογή του νέου μητρώου de minimis, καθώς και τις τροποποιήσεις που αφορούν το πλαίσιο των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού που παρέχει ευελιξία και αμεσότητα στη έγκριση κρατικών ενισχύσεων σε εθνικό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι η Κύπρος ανάδειξε στη συζήτηση μέσω του διακεκριμένου ομιλητή Φαίδωνα Νικολαΐδη, τις πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία της έννοιας της οικονομικής δραστηριότητας, ένα θέμα που βρίσκεται στον πυρήνα της εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται πολλές δημόσιες παρεμβάσεις.

Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων είπε ότι η φιλοξενία της σημερινής συνάντησης αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για την Κύπρο να αναδείξει τον ενεργό ρόλο της στις ευρωπαϊκές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και «παράλληλα, ενισχύει τη συνεργασία μας με τα άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ένα πεδίο που επηρεάζει άμεσα την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα».

«Η συμμετοχή τόσο των εκπροσώπων των κρατών μελών ήταν καθολική με συμμετοχή πέραν των 50 εκπροσώπων και η παρουσία των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημαιολογική και σημαντική και αυτό καταδεικνύει τη σημασία του θεσμού και τη στενή συνεργασία που απαιτείται για την ορθή εφαρμογή των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε.

Είπε ακόμη ότι όπως συμβαίνει με όλα τα κράτη μέλη, έτσι και η Κύπρος καλείται να εφαρμόζει ένα διαρκώς εξελισσόμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο», προσθέτοντας ότι «η στενή συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη μάς επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις και να διασφαλίζουμε τη ορθή εφαρμογή των κανόνων».

Αναφερόμενη στο τι κερδίζει ο Κύπριος πολίτης από τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι οι κρατικές ενισχύσεις επηρεάζουν τον κάθε Κύπριο πολίτη αφού «αυτοί οι κανόνες διασφαλίζουν ότι η δημόσια στήριξη προς επιχειρήσεις και οργανισμούς παρέχεται με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και χωρίς να δημιουργούνται αθέμιτα πλεονεκτήματα».

«Αυτό συμβάλλει σε μια πιο υγιή οικονομία, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των πολιτών», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ