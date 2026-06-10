Fed: Στις 24 Ιουνίου τα αποτελέσματα των stress tests για τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες

Η Federal Reserve ανακοίνωσε ότι θα δημοσιοποιήσει στις 24 Ιουνίου τα αποτελέσματα των ετήσιων stress tests των μεγαλύτερων τραπεζών των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα φετινά αποτελέσματα δεν θα επηρεάσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των ιδρυμάτων.

Η Federal Reserve γνωστοποίησε ότι θα ανακοινώσει την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, τα αποτελέσματα των stress tests στα οποία υποβλήθηκαν οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, υπογραμμίζοντας ότι η φετινή διαδικασία δεν θα οδηγήσει σε αλλαγές στις κεφαλαιακές απαιτήσεις που ισχύουν για τον κλάδο.

Η συγκεκριμένη δοκιμασία αντοχής, η οποία θεσπίστηκε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, έχει ως στόχο να αξιολογήσει κατά πόσο οι μεγαλύτερες τράπεζες της Wall Street μπορούν να αντέξουν ένα εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό σενάριο.

Για το 2026, η Fed εξετάζει πώς θα ανταποκρίνονταν 32 μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα σε μια σοβαρή παγκόσμια ύφεση, η οποία θα συνοδευόταν από έντονες πιέσεις στην αγορά εμπορικών και οικιστικών ακινήτων, καθώς και στην αγορά εταιρικού χρέους.

Η κεντρική τράπεζα είχε ανακοινώσει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024 ότι σχεδίαζε αλλαγές στο πλαίσιο των stress tests. Ωστόσο, αργότερα τον ίδιο μήνα τραπεζικές ενώσεις που εκπροσωπούν μεταξύ άλλων τις JPMorgan Chase και Goldman Sachs προσέφυγαν δικαστικά κατά της Fed, ζητώντας μεγαλύτερη διαφάνεια και δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία διαμόρφωσης των κανόνων.

Έκτοτε η Fed έχει προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές, δίνοντας στις τράπεζες τη δυνατότητα να ενημερώνονται νωρίτερα για τα κριτήρια των επόμενων δοκιμασιών και να υποβάλλουν σχόλια σχετικά με τα σενάρια που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει η κεντρική τράπεζα.

Οι επικριτές των αλλαγών υποστηρίζουν ότι η διαδικασία κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια «εξέταση με ανοιχτά βιβλία», όπου οι ίδιες οι τράπεζες αποκτούν λόγο στη διαμόρφωση των ερωτήσεων που καλούνται να απαντήσουν.

Τον Φεβρουάριο η Fed οριστικοποίησε τα υποθετικά σενάρια του φετινού stress test και αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητες τις υφιστάμενες απαιτήσεις για το Stress Capital Buffer έως το 2027, καθώς συνεχίζεται η συνολική αναθεώρηση του ετήσιου πλαισίου αξιολόγησης.

Πηγή: newmoney.gr