Στα 55.382 άτομα οι κρατικοί υπάλληλοι τον Μάιο

Οι Κρατικοί Υπάλληλοι τον Μάιο του 2026 ανήλθαν στα 55.382 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 77 άτομα (0,1%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η απασχόληση στη Δημόσια Υπηρεσία μειώθηκε κατά 1,2%, ενώ στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία και στις Δυνάμεις Ασφαλείας αυξήθηκε κατά 1,4% και 0,6% αντίστοιχα.

Στο σύνολο των Κρατικών Υπαλλήλων, η μεγαλύτερη αύξηση (2,1%) παρατηρείται στους Εργαζόμενους Αορίστου Χρόνου (ΕΑΧ) σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025 και η μοναδική μείωση (-3,1%) παρατηρείται στους Εργαζόμενους Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ).

Στις επί μέρους κατηγορίες προσωπικού ανά Υπηρεσία, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζεται στους ΕΑΧ της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (24,7%) και η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση στους EOX των Δυνάμεων Ασφαλείας (-89,8%).

Σημειώνεται ότι η μεγάλη μείωση που παρατηρείται στους ΕΟΧ των Δυνάμεων Ασφαλείας (-89,8%) οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ολοκλήρωση και μη επέκταση συγκεκριμένων συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά τον Ιούλιο 2025.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 ο μέσος όρος των Κρατικών Υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.