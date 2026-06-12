ΗΠΑ-Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ ανακοίνωσαν τη λειτουργία του Κέντρου Ενέργειας Αν. Μεσογείου

Ο Υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός, ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας του Ισραήλ Γιόσι Νταγιάν αναφέρθηκαν στη στρατηγική σημασία της έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου (Eastern Mediterranean Energy Center) στο Ινστιτούτο Δημόσιας Πολιτικής Baker του Πανεπιστημίου Rice στο Χιούστον του Τέξας, χαρακτηρίζοντάς την ιστορικό βήμα για την ενεργειακή ασφάλεια, την περιφερειακή συνεργασία και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ.

Ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι «το East Med Energy Centre ήταν απλώς μια ιδέα το 2019», τη χρονιά κατά την οποία υιοθετήθηκε από το Κογκρέσο των ΗΠΑ ο Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act, προσθέτοντας ότι επρόκειτο για «μια φιλόδοξη ιδέα» η οποία εξελίχθηκε με την πάροδο των ετών. «Σήμερα αισθάνομαι προνομιούχος που βρίσκομαι εδώ για την ιστορική του έναρξη», είπε.

Ο Υπουργός Ενέργειας ευχαρίστησε «όλους όσοι πίστεψαν στην ιδέα και εργάστηκαν γι’ αυτή», περιγράφοντας το Κέντρο ως «ασυνήθιστο και μοναδικό στο είδος του», καθώς φέρνει κοντά «τέσσερις συμμάχους για να εργαστούν από κοινού και να επιδιώξουν την ενίσχυση της ενέργειας και της ασφάλειας στην περιοχή μας».

Όπως είπε, το Κέντρο σχεδιάστηκε ως «πλατφόρμα για την προώθηση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας, την ενθάρρυνση της τεχνολογικής συνεργασίας και τη στήριξη της ανάπτυξης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου προς όφελος της περιοχής και των εταίρων της». Ο κ. Δαμιανός τόνισε επίσης ότι θα λειτουργήσει ως «πλατφόρμα που συνδυάζει ταυτόχρονα ερευνητικά ιδρύματα και εργαλεία περιφερειακής διπλωματίας μεταξύ των χωρών μας».

«Σήμερα είναι μια ιστορική ημέρα», είπε ο Υπουργός Ενέργειας, σημειώνοντας ότι η πρωτοβουλία δημιουργεί «την ευκαιρία να φέρουμε κοντά τα πανεπιστήμιά μας, τα ερευνητικά μας ιδρύματα και τους εταίρους του ιδιωτικού τομέα», προκειμένου να προωθηθεί «η συνεργασία στην ενεργειακή καινοτομία, η ανάπτυξη υπεράκτιας ενέργειας, η μεταφορά τεχνολογίας και η ανάλυση αναδυόμενων γεωπολιτικών ενεργειακών προκλήσεων».

Αναφερόμενος στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι «στους δύσκολους γεωπολιτικούς καιρούς που ζούμε, το Κέντρο αυτό αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη μελλοντική συνεργασία». Πρόσθεσε ότι το Κέντρο «ανοίγει νέους ορίζοντες συνεργασίας» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «θα προωθήσει την ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο για εμάς και για τις επόμενες γενιές».

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ χαρακτήρισε την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου «μια μεγάλη ημέρα», λέγοντας ότι το Κέντρο συνδέει την ενέργεια με την Ανατολική Μεσόγειο, «τη γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού», την οποία περιέγραψε ως «αναδυόμενη ενεργειακή δύναμη».

«Αυτή είναι η άποψη του Προέδρου Tραμπ για τον κόσμο», είπε ο κ. Ράιτ, προσθέτοντας ότι «πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το εμπόριο για να καταστείλουμε και να ξεπεράσουμε τη σύγκρουση». Σημείωσε ότι, ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις συχνά αντιμετωπίζονται ως κατάσταση «μηδενικού αθροίσματος», το εμπόριο είναι «εντελώς διαφορετικό», επειδή βασίζεται στην «εθελοντική ανταλλαγή».

Ο κ. Ράιτ είπε ότι όταν οι χώρες «αναπτύσσουν την ενέργεια» και δημιουργούν «υποδομές διανομής ενέργειας», τότε «φέρνουν χώρες» και «ανθρώπους κοντά». Περιέγραψε τα τρία ιδρυτικά κράτη ως εταίρους που «θέλουν να αναπτύξουν την ενέργεια για να φέρουν καλύτερες ευκαιρίες στους λαούς τους», επιδιώκοντας παράλληλα «να φέρουν κοντά αυτά τα τρία κράτη και όλους τους γείτονές τους».

«Αυτές είναι επενδύσεις γενεών», είπε ο Αμερικανός Υπουργός.

Ο κ. Ράιτ ευχαρίστησε «τον Υπουργό Δαμιανό και ολόκληρη την αποστολή που ταξίδεψε από την Κύπρο», λέγοντας ότι μετέβησαν στην Ουάσιγκτον για τις συναντήσεις και στη συνέχεια ταξίδεψαν στο Χιούστον. «Είναι εταίροι στην έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας», είπε.

Αναφερόμενος στον ευρύτερο σκοπό της πρωτοβουλίας, ο ανέφερε ότι η Κύπρος, η Ελλάδα και το Ισραήλ «μετασχηματίζουν τη χώρα τους», «τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την ενέργεια» και «το ενεργειακό μέλλον των χωρών τους». Πρόσθεσε ότι το κάνουν «με τρόπο που συνδέει τις χώρες τους» και, τελικά, «συνδέει μια περιοχή μέσω του εμπορίου, όχι της σύγκρουσης».

Ο Αμερικανός Υπουργός είπε επίσης ότι ο Πρόεδρος Tραμπ είναι «απολύτως προσηλωμένος στην ενεργειακή αφθονία», προσθέτοντας ότι «θέλει περισσότερη ενέργεια επειδή αυτό κάνει τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη», δημιουργεί «περισσότερες ευκαιρίες για τους ανθρώπους σήμερα, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους» και λειτουργεί ως «δύναμη για τη μείωση των συγκρούσεων στον σημερινό κόσμο».

Την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου χαιρέτισαν επίσης εκπρόσωποι της Ελλάδας και του Ισραήλ. Ο Υπουργός Ενέργειας της Ελλάδας Σταύρος Παπασταύρου τη χαρακτήρισε «ορόσημο», λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κύπρος, το Ισραήλ και η Ελλάδα» «ενώνουν δυνάμεις» για να εμβαθύνουν τη στρατηγική συνεργασία και να ενισχύσουν την περιφερειακή συνδεσιμότητα.

Ο εκπρόσωπος του Ισραήλ και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας και Υποδομών της χώρας Γίοσι Νταγιάν, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Ισραήλ «στηρίζει σθεναρά αυτή την πρωτοβουλία» και βλέπει το EMEC ως «στρατηγική πλατφόρμα» για την ενεργειακή ασφάλεια, την τεχνολογική καινοτομία και την περιφερειακή ανθεκτικότητα.

Η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χαρακτήρισε επίσης την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου «πραγματικά ιστορική», λέγοντας ότι το Κογκρέσο υιοθέτησε τον Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act το 2019 «για να επαναπροσδιορίσει συνολικά την αμερικανική πολιτική έναντι της περιοχής» και να εμβαθύνει τους δεσμούς μεταξύ «των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Κύπρου».

Όπως ανέφερε, η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου «καταδεικνύει τη διαρκή δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην περιοχή», συνιστά «απτή πρόοδο στη διαδικασία 3+1» και αποτυπώνει την «ξεκάθαρη, κοινή αποφασιστικότητα» να μετατραπεί το κοινό όραμα για περιφερειακή ενεργειακή συνεργασία «σε πραγματικότητα».

Η εκδήλωση ανέδειξε τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει το Κέντρο ως πλατφόρμα που συνδέει κυβερνήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, εταίρους του ιδιωτικού τομέα και επενδυτές, με στόχο την προώθηση της ενεργειακής καινοτομίας, της περιφερειακής συνδεσιμότητας και της συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ