Fourlis: Εθελούσια έξοδος για έως 250 εργαζόμενους με πακέτο άνω των δύο ετών αποδοχών

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για έως 250 εργαζόμενους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια συμμετοχής θέτει σε εφαρμογή ο όμιλος Fourlis, προσφέροντας πακέτο αποχώρησης που υπερβαίνει τα δύο έτη καθαρών αποδοχών. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους με περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας, οι οποίοι κατέχουν θέσεις προϊσταμένων και στελεχών σε διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες που επηρεάζονται από τη νέα οργανωτική δομή του ομίλου.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο οργανωτικού μετασχηματισμού της Fourlis και συνοδεύει τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας shared services για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί αύριο και στο επίκεντρο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney, οι εργαζόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί τόσο για το πρόγραμμα όσο και για τις αλλαγές που δρομολογούνται στη λειτουργία του ομίλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή έως τον Ιούλιο, ενώ όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να έχουν αποχωρήσει έως το τέλος Αυγούστου, ώστε από το φθινόπωρο να προχωρήσει η εφαρμογή της νέας οργανωτικής δομής.

Πηγές της εταιρείας αναφέρουν ότι ο σχεδιασμός της νέας οργανωτικής δομής, η εισαγωγή νέων συστημάτων και το νέο λειτουργικό μοντέλο έχουν παρουσιαστεί εσωτερικά εδώ και μήνες, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ήδη το πλαίσιο των αλλαγών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αν και περίπου 250 εργαζόμενοι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, πηγές της εταιρείας εκτιμούν ότι οι τελικές συμμετοχές θα κινηθούν σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα, με την αποχώρηση ακόμη και περίπου 100 εργαζομένων να θεωρείται ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την υλοποίηση του σχεδίου.

Ποιους αφορά

Η εθελούσια έξοδος συνδέεται άμεσα με την κεντροποίηση λειτουργιών που μέχρι σήμερα εκτελούνταν σε διαφορετικά επίπεδα του ομίλου. Στόχος είναι η δημιουργία κοινών δομών υποστήριξης για όλες τις δραστηριότητες της Fourlis μέσω της συγκέντρωσης λειτουργιών όπως το ανθρώπινο δυναμικό, η τεχνολογία, οι οικονομικές υπηρεσίες, οι προμήθειες και άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες σε ενιαία κέντρα διαχείρισης.

Οι μεγαλύτερες αλλαγές αφορούν τη Fourlis Holdings και την IKEA, όπου μέχρι σήμερα λειτουργούν παράλληλες οργανωτικές δομές σε αρκετούς τομείς υποστήριξης. Πηγές της εταιρείας αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι σε αρκετές περιπτώσεις αντίστοιχες λειτουργίες εκτελούνται ταυτόχρονα από διαφορετικές ομάδες, γεγονός που οδηγεί σε επικαλύψεις τις οποίες επιχειρεί να περιορίσει η νέα οργανωτική δομή.

Αντίθετα, το πρόγραμμα δεν αφορά εργαζόμενους πρώτης γραμμής στα καταστήματα ούτε προσωπικό που απασχολείται σε κρίσιμες λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επικεντρώνεται κυρίως σε στελέχη από επίπεδο προϊσταμένου και άνω που απασχολούνται σε διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες.

Νέος ρόλος, νέες δεξιότητες ή εθελούσια

Πηγές της εταιρείας αναφέρουν ότι η μετάβαση στο νέο μοντέλο δεν αφορά μόνο οργανωτικές αλλαγές αλλά και την εισαγωγή νέων πληροφοριακών συστημάτων, νέων διαδικασιών και διαφορετικού τρόπου λειτουργίας. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί εργαζόμενοι θα κληθούν να αναλάβουν νέους ρόλους ή να αποκτήσουν νέες δεξιότητες μέσω διαδικασιών επανεκπαίδευσης.

Για όσους επηρεάζονται από τη νέα οργανωτική δομή, οι επιλογές είναι τρεις: μετακίνηση σε νέο ρόλο, επανεκπαίδευση και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις ή συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Σε αρκετές περιπτώσεις οι νέοι ρόλοι μπορεί να αφορούν διαφορετικά αντικείμενα ή ακόμη και μετακινήσεις προς πιο εμπορικές δραστηριότητες και θέσεις πωλήσεων.

Η εθελούσια έξοδος έρχεται να λειτουργήσει ως μια εναλλακτική επιλογή για όσους δεν επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτή τη μετάβαση. Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους με πολυετή παρουσία στον όμιλο, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 15, 20 ή και περισσότερα χρόνια υπηρεσίας και ενδεχομένως δεν επιθυμούν να αλλάξουν αντικείμενο ή να μπουν σε μια διαδικασία εκτεταμένης επανεκπαίδευσης.

Η λογική πίσω από την εθελούσια

Πηγές της εταιρείας υποστηρίζουν ότι η επιλογή της εθελούσιας εξόδου συνδέεται και με την ανάγκη να δοθεί μια αξιοπρεπής και οικονομικά ελκυστική επιλογή σε εργαζόμενους που έχουν συνδέσει μεγάλο μέρος της επαγγελματικής τους πορείας με τον όμιλο. Όπως σημειώνουν, για εργαζόμενους με παρουσία δύο και πλέον δεκαετιών, η προοπτική μιας απλής παραίτησης ή μιας αναγκαστικής προσαρμογής σε εντελώς διαφορετικούς ρόλους δεν αποτελεί πάντα εύκολη επιλογή.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, η υψηλή κινητικότητα που χαρακτηρίζει διαχρονικά το λιανεμπόριο θα μπορούσε από μόνη της να οδηγήσει σταδιακά σε σημαντικές οργανωτικές προσαρμογές.

Πηγή: newmoney.gr