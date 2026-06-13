Αναδιαμορφώνεται η Δημόσια Υπηρεσία- Όλες οι αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που έρχονται

Σε στοχευμένες παρεμβάσεις που αναδιαμορφώνουν τη Δημόσια Υπηρεσία προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών. Ανακοινώθηκαν αλλαγές στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων εισδοχής και στον ορίζοντα βρίσκονται και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που αφορούν την κινητικότητα και τον περιορισμό των προσλήψεων εργαζομένων ορισμένου χρόνου. Ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, έχει θέσει κατ' επανάληψη ως προτεραιότητα τον εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου και τη δημιουργία μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης που να επιτελεί με επάρκεια και επαγγελματισμό το έργο της. Αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων Την Πέμπτη ανακοινώθηκε ότι δεν θα διεξαχθούν γραπτές εξετάσεις κατά το 2026 για την πλήρωση θέσεων της Δημόσιας Υπηρεσ...

Ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, μιλώντας στον «Π», διαβεβαιώνει πάντως ότι δεν τίθεται θέμα διατάραξης κεκτημένων δικαιωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων και συνδέει τον εξορθολογισμό του κρατικού μισθολογίου με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους

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