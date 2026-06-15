Τα καταθετικά και δανειστικά επιτόκια ανά τράπεζα τον Απρίλιο

Τα αναλυτικά στοιχεία ανά τράπεζα για τα επιτόκια καταθέσεων και δανείων τον Απρίλιο του 2026, δημοσίευσε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο καταθέσεων από νοικοκυριά, κατοίκους ευρωζώνης, διαμορφώθηκε στο 1,20% από 1,18% τον Μάρτιο.

Το υψηλότερο επιτόκιο καταθέσεων προσφέρει η Εθνική Τράπεζα με 1,55% από 1,57% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθεί η Alpha Bank με 1,38% από 1,39% και η Ancoria με 1,19% από 1,40%.

Επιτόκια δανεισμού

Όσον αφορά το μέσο επιτόκιο δανείων για αγορά κατοικίας προς νοικοκυριά, κάτοικους ευρωζώνης, σε ευρώ, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού(νέες εργασίες-νέες συμβάσεις), αυξήθηκε στο 3,10% από 3,09%.

Το υψηλότερο επιτόκιο έχει η Ancoria με 3,44% από 2,78% τον προηγούμενο μήνα και ακολουθεί o ΟΧΣ με 3,36% από 3,37% και η Τράπεζα Κύπρου με 3,29% από 3,20%.