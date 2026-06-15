Έφθασαν τους 78.388 οι εργαζόμενοι στον ευρύ δημόσιο τομέα- Αύξηση 55% απασχόλησης στους ΕΟΑ

Το σύνολο των εργαζομένων στον ευρύ δημόσιο τομέα το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 78.388, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Στη γενική κυβέρνηση η απασχόληση ανήλθε σε 73.236 άτομα και στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση σε 5.152.

Στη γενική κυβέρνηση, που αποτελείται από τους κρατικούς υπαλλήλους, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τις τοπικές αρχές, η απασχόληση ανήλθε στα 55.354, 11.476 και 6.406 άτομα αντίστοιχα.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 1.354 άτομα (1,8%).

Η απασχόληση στην κεντρική κυβέρνηση αυξήθηκε κατά 339 άτομα (0,5%), στις τοπικές αρχές κατά 825 άτομα (14,8%) και στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση κατά 190 άτομα (3,8%). Η αύξηση στην απασχόληση των τοπικών αρχών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της απασχόλησης στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης κατά 512 άτομα (55,2%).

Συγκριτικά με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, η απασχόληση στον ευρύ δημόσιο τομέα αυξήθηκε κατά 264 άτομα (0,3%). Αύξηση απασχόλησης παρατηρήθηκε και στις τρεις κατηγορίες, στην κεντρική κυβέρνηση κατά 49 άτομα (0,1%), στις τοπικές αρχές κατά 181 άτομα (2,9%) και στις εταιρείες και επιχειρήσεις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση κατά 34 άτομα (0,7%).